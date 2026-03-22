Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan

Pâinea, un produs alimentar aproape nelipsit de pe mesele multor cetățeni, ar putea să se scumpească cu până la 10% până la finalul lunii martie 2026. Aurel Popescu, președintele Rompan, avertizează că în condițiile în care nu va fi luată nicio măsură de Guvernul României, cu scopul de a sprijini și industria alimentară, atunci buzunarele cetățenilor vor avea de suferit.

Finalul lunii martie 2026 ar putea veni cu scumpiri ale prețului pâinii și al altor produse de panificație. Alimentul de bază al multor cetățeni români ar putea să fie mai scump cu până la 10%, scrie G4Food.

Această creștere a prețului are și o cauză principală, și anume explozia preţurilor la carburanţi şi a energiei. La rândul lor, a adus o majorare a costurilor de producție și de transport.

În condițiile în care Guvernul României nu va lua și aplica o măsură în acest sens, cu scopul de a sprijini industria alimentară, atunci buzunarele cetățenilor vor avea de suferit.

„În mod cert o să fie dacă Guvernul nu ia nicio măsură vor fi creşteri de preţuri. Dacă Guvernul ia măsură cu transportatorii, cu agricultorii, dar cu industria alimentară nu, sigur că noi ca ultima verigă din lanț, o să facem așa ce trebuie ca să lucrăm în condiții să nu fim în pierdere, nu?

Nu pot estima nimic deocamdată pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla cu petrolul. Deocamdată creșterile sunt de o cifră, să spun, până în 10%, noi le contabilizăm și vedem ce se întâmplă și vom lua măsuri. Fiecare agent economic, când constată că lucrează în pierdere, modifică prețul”, a explicat preşedintele Rompan, Aurel Popescu, pentru G4Food.

Pe de altă parte, Nicușor Dan, președintele României, anunțase în cursul zilei de joi, 19 martie, la Bruxelles, că statul va oferi mai multe măsuri în urma exploziei prețului la pompă. În cursul zilei de marți, 24 martie, preşedintele Rompan va fi prezent la o „întâlnire cu doamna viceprim-ministru Oana Gheorghiu şi vom ridica aceste probleme”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

Recomandarea video

