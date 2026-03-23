Festivalul Pescăresc de Buna Vestire revine în Capitală, în Piața Alba Iulia, cu sute de kilograme de pește gătite pe loc și zeci de preparate tradiționale. Ediția din 2026 propune mai mult spațiu și o ofertă mai bogată, însă prețurile sunt peste cele din piețele obișnuite.



Festivalul Pescăresc de Buna Vestire, ajuns în 2026 la cea de-a XIV-a ediție, are loc între 20 și 25 martie, în Piața Alba Iulia din București.

Festivalul s-a extins pentru a face față afluxului de vizitatori

Considerat cel mai mare eveniment de profil din Capitală, festivalul s-a extins anul acesta pe un spațiu mai generos, pentru a face față numărului tot mai mare de vizitatori, curioși să descopere rețetele autentice de pește, aflate în patrimoniul cultural românesc.

Timp de aproape o săptămână, zona se transformă într-un punct de atracție pentru gurmanzi, unde sute de kilograme de pește sunt pregătite pe loc, în ceaune uriașe, pe grătare sau la proțap. Vizitatorii pot urmări pe viu întregul proces de gătire, unul laborios. De asemenea, pot descoperi rețete care combină tradiția cu reinterpretările moderne.

Oferta culinară este una variată: de la ciorbă pescărească lipovenească, storceag și saramură de crap, până la păstrăv sau crap la proțap. În meniuri se regăsesc și preparate alternative, precum chifteluțe, crochete și plăcinte pescărești.

Vedeta festivalului, ciorba pescărească lipovenească

Vedeta festivalului rămâne ciorba pescărească lipovenească, pregătită după rețete autentice. O porție costă 35 de lei, în timp ce storceagul ajunge la 45 de lei, iar saramura de pește este una dintre cele mai accesibile opțiuni, la 25 de lei pentru aproximativ 400 de grame.

În egală măsură, evenimentul include o zonă extinsă de food trucks și standuri cu produse tradiționale sau de post, unde vizitatorii pot găsi deserturi și gustări savuroase precum kurtos kalacs, langoși, churros sau prăjituri de casă.

Prețuri semnificativ mai mari decât în piețe

Prețurile sunt însă semnificativ mai mari decât cele din piețe. Alte sortimente la grătar, precum scrumbia, dorada, pălămida sau păstrăvul, costă în jur de 20 de lei pentru 100 de grame, iar macroul 15 lei.

Pentru iubitorii de fructe de mare, o porție de 250 de grame de creveți cu unt și vin sau scoici în sos de vin ajunge la 50 de lei.

Pe parcursul festivalului, bucătarii pregătesc o varietate impresionantă de pește, pentru toate gusturile: scrumbie, hering, macrou, doradă, biban, somn, caras, novac, nisetru, biban roșu sau somon, alături de scoici și alte fructe de mare.

