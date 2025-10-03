Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală

Toată lumea vrea mașină cu transmisie automată. Este drept, este mai comodă, mai ales în marile orașe aglomerate, precum Bucureștiul. Doar că, un astfel de autoturism vine și cu riscuri, mai ales dacă ești obișnuit cu o mașină manuală. Cel mai mare risc este să confunzi frâna cu accelerația. Surprinzător, legislația românească nu prevede nicio sancțiune dacă ești prins la volanul unei mașini cu transmisie manuală, deși ai obținut permisul pe una cu o cutie automată. Mare grijă însă, alți europeni sunt mult mai stricți. Nu doar că primești o amendă usturătoare, dar riști să rămâi și fără permis de conducere.

Sunt imagini filmate în parcarea unui mall din Târgu Jiu. O șoferiță de 33 de ani scapă mașina de sub control, chiar în momentul în care se întinde după tichetul de parcare. Neasigurat, autoturismul cu cutie automată pornește brusc, rupe bariera, se impinge într-o mașină parcată și se oprește după câțiva metri. Femeia de la volan a primit o amendă de 810 lei.

„Este acel moment de confuzie al pedalelor. Pedala de frână, care se acționează cu piciorul drept, pedala de accelerație se acționează tot cu piciorul drept”, spune un expert.

Aceasta este o confuzie tot mai des întâlnită în rândul șoferilor cu mașini automate. În România, circa un sfert din autotursimele care circulă pe șosele sunt cu transmisie automată. Ele sunt ideale mai ales pentru orașele mari și aglomerate, deoarece sunt mai ușor de condus, pentru că nu trebuie să schimbi constant vitezele sau să–ți faci griji pentru opriri și porniri repetate.

Permisele obținute de cei care au făcut școala de șoferi pe o mașină automată au înscris un cod special, dar puțini știu că, legal, nu au voie să conducă o mașină manuală decât dacă trec prin anumite etape.

Anul trecut, peste 13.000 de români și-au luat permisul pe mașina automată, permis care are pe spate un cod. Dacă vor să conducă și mașina manuală, trebuie să facă șase ore de practică la o școală de șoferi și să susțină din nou examenul practic. Iar după ce-l promovează, primesc un permis nou, fără această restricție. Dacă nu parcurgi acest proces, iar polițistul din trafic descoperă că nu ești în tipul mașinii aferent permisiului de conducere, legea nu prevede vreo sancțiune. În alte state, lucrurile stau diferit. În Spania, de exemplu, sancțiunea poate să ajungă până la 500 de euro, iaar în Franța, amenda este cuprinsă între 135 și 750 de euro. În plus, poliția poate imobiliza mașina și poate suspenda permisul pentru o perioadă de până la 3 ani, potrivit Știrile Observator News.

