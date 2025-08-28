Categoria de români, exclusă din sistemul de PENSII. Cum pot contesta deciziile casei de pensii

O problemă juridică și socială importantă afectează mii de familii din România. Persoanele născute cu dizabilități, care nu au avut niciodată posibilitatea de a lucra, sunt excluse de la obținerea pensiei de invaliditate, scrie Capital.ro.

Legea nr. 360/2023, art. 61 alin. (1), prevede că pensia de invaliditate se acordă doar persoanelor care au realizat un stagiu contributiv, indiferent de durata acestuia. În cazul persoanelor cu handicap grav, care nu au putut niciodată să muncească, cererile sunt respinse sistematic de casele de pensii, lăsând familiile fără protecție socială.

Avocatul Enciu Nicolae, specializat în dreptul muncii, atrage atenția că această excludere nu este doar administrativă, ci ridică și probleme grave de constituționalitate. Avocatul recomandă părinților și tutorilor să conteste deciziile Casei de Pensii.

