Câți bani scoți din buzunar pentru facturi în funcție de puterea pe care o are centrala

Centralele electrice au devenit o soluție tot mai des aleasă în România, mai ales în zonele unde nu există acces la rețeaua de gaze naturale.

Înainte de a instala o astfel de centrală este bine să știm consumul estimativ lunar pentru a aproxima costurile la facturi. Consumul depinde de puterea aparatului, de gradul de izolație al locuinței și de modul de utilizare zilnică.

Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de puterea ei

O centrală electrică transformă energia electrică în căldură aproape integral, fără a înregistra pierderi semnificative, însă asta se reflectă în facturile lunare.

Puterea nominală a aparatului, 6 kW, 9 kW, 12 kW sau 24 kW, indică valoarea maximă a consumului de energie pe oră, atunci când centrala funcționează la capacitate totală.

Formula de calcul este simplă: Consum (kWh) = Putere (kW) × Timp (ore). Concret, o centrală de 6 kW consumă 6 kWh pentru fiecare oră de funcționare continuă.

Dacă ea este în funcțiune 8 ore pe zi, consumul ajunge la 48 kWh, iar la un tarif mediu de 1 leu/kWH, costul zilnic este de aproximativ 48 de lei, adică în jur de 1.400-1.500 de lei pe lună.

Pentru o centrală de 9 kW, consumul orar este de 9 kWh. În aceleași condiții, aceasta ar consuma 72 kWh pe zi, echivalentul a aproximativ 2.100-2.200 de lei lunar.

O centrală de 12 kW consumă 12 kWh pe oră, respectiv 96 kWh pe zi, ceea ce duce la un cost lunar estimat la 2.800–3.000 de lei, dacă funcționează la capacitate maximă opt ore zilnic.

Cea mai puternică variantă, de 24 kW, destinată caselor mari sau spațiilor comerciale, poate consuma până la 192 kWh pe zi, adică peste 5.700 de lei pe lună, în condiții de utilizare intensă.

Ce influențează, de fapt, consumul real

Printre factorii principali care influențează consumul se numără:

Izolația termică a pereților, ferestrelor și acoperișului;

Temperatura exterioară, care determină durata de funcționare a centralei;

Suprafața încălzită – în medie, 1 kW acoperă între 8 și 10 metri pătrați într-o locuință eficient izolată;

Reglajele termostatului, care pot optimiza consumul prin programare automată și intervale economice.

Recomandările autorului: