Cum să îți menții casa călduroasă în timpul sezonului rece, fără să plătești în plus la facturi. La ce să fii atent

Există câteva aspecte cărora le poți acorda atenție, pentru a-ți menține casa călduroasă în timpul sezonului rece. Unele dintre recomandări sunt oferite de specialiștii în domeniu, atât pentru propria siguranță, cât și pentru a nu plăti în plus la facturi.

Pentru a-ți menține casa călduroasă în timpul sezonului rece, ar fi ideal să ai o atenție sporită asupra anumitor aspecte care ar putea să influențeze temperatura interioară. În plus, odată ce pierderile de căldură sunt gestionate corespunzător, ai putea ajunge în situația de a nu plăti în plus la facturi.

Cum să îți menții casa călduroasă în timpul iernii

Mai înainte de toate, este important ca toate ferestrele și ușile să fie verificate, pentru a fi sigur că nu pătrunde aerul rece în interior. În condițiile în care ar exista o problemă la sistemul ușilor sau la pervazul geamurilor, ar fi ideal să fie rezolvată, pentru a nu risca să fie mult prea frig la iarnă și nici să plătești mai mult pentru căldură. Pentru a crea o „barieră” între spațiul călduros din interior și frigul de afară, poți opta pentru montarea unor perdele opace sau a unor draperii groase. În acest mod, vei „salva” căldura din interior.

Pătură groasă la baza ușii – o soluție de moment

O problemă poate fi întâmpinată și la ușa de la intrare, acolo unde există o probabilitate ca aerul rece să pătrundă în casă. O soluție de moment ar fi așezarea unei pături groase la baza ușii, pentru a împiedica pătrunderea aerului rece.

Totodată, este important să verifici izolația tavanului, iar podeaua ar putea fi acoperită cu o mochetă sau un covor care să ajute la menținerea căldurii în casă. Altfel, în zilele însorite, asigură-te că draperiile sunt deschise în camere, pentru a lăsa lumina să pătrundă. De asemenea, poți ține ușile interioare închise între camerele în care există diferențe mai mari de temperatură. În acest sens, contribui la evitarea dispersării căldurii, arată Newsweek.ro.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)