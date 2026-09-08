Alertă extremă de drone în 5 județe. MApN anunță că drona detectată la 18 kilometri de Roman s-a prăbușit în Republica Moldova

Ieșenii au primit în după amiaza zilei de marți, 8 septembrie 2026, mesaje RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Update: ”La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”, se arată în comunicatul transmis de MApN.

Update: Poliția Republicii Moldova a anunțat că o dronă, al cărei tip urmează să fie stabilit, s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma impactului au izbucnit patru focare de incendiu, fără ca vreo persoană să fie rănită. La locul incidentului se deplasează serviciile specializate, care urmează să documenteze cazul și să stabilească circumstanțele producerii acestuia.

Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău anunțase că drona, care își continuase deplasarea în direcția județului Iași, a reintrat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

”Serviciile specializate activează la fața locului și întreprind toate măsurile necesare pentru securizarea zonei, stabilirea tuturor circumstanțelor și gestionarea situației”, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Update: „Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației”, a transmis, luni, Ministerul Apărării Naționale.

Este, practic, alertă de drone.

Și locuitorii din județele Neamț, Suceava, Vaslui și Botoșani au primit mesaje Ro-Alert similare.

„Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Costel Dolachi. Zborurile de pe Aeroportul Iaşi au fost suspendate.

Ministerul Apărării: Măsuri de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui

„În urma mesajului RO-ALERT primit de majoritatea dintre dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, potrivit informării transmise de dispeceratul IGSU, în spațiul aerian al Republicii Moldova a fost semnalată o dronă care se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui. Vă rugăm să rămâneți calmi, să urmăriți mesajele și informările transmise de autorități și să respectați recomandările acestora. Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce acestea vor fi disponibile” a transmis și Paul Mursa, primarul din Plugari.

„Astăzi, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.