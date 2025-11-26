Ce ingrediente conțin, de fapt, supele la pic și produsele de tip noodles

Introducerea produselor de tip noodles și a supelor la plic în rutina alimentară a devenit comună, în special în rândul celor care au un program încărcat sau un buget redus. Sunt rapide, accesibile și par soluția ideală atunci când ai nevoie de o masă caldă în doar câteva momente. Cu toate acestea, în spatele confortului se ascunde o realitate mai puțin convenabilă: produsele acestea pot avea efecte mult mai complexe asupra organismului.

La o analiză a studiilor și informațiilor nutriționale existente, înțelegem mai clar ce riscuri implică și de ce ar trebui să le consumăm cu moderație.

Ce conțin, de fapt, produsele de tip noodles

Produsele instant sunt preparate din făină extrem de rafinată, uleiuri vegetale procesate, potențiatori de aromă, arome artificiale și o cantitate foarte mare de sare. În timpul procesării, pastele sunt adesea prăjite sau intens deshidratate, ceea ce prelungește durata de viață a produsului, dar reduce calitatea acestuia din punct de vedere nutrițional.

Cele mai multe produse de acest tip pot furniza, într-o singură porție, aproape întreaga cantitate de sodiu, recomandată pentru o zi întreagă. Consumul frecvent crește riscul de hipertensiune arterială, poate afecta sănătatea inimii și poate accentua problemele renale. Pentru copii sau persoane cu afecțiuni preexistente, impactul poate fi chiar mai accentuat.

Supele la plic oferă o energie rapidă, însă sunt sărace în fibre, proteine de calitate, vitamine și minerale. Altfel spus, satură fără să hrănească. O dietă în care apar astfel de produse poate duce la deficiențe nutriționale și la dezechilibre care afectează energia, imunitatea și greutatea corporală.

Multe conțin și conservanți precum TBHQ, folosiți pentru a împiedica râncezirea grăsimilor și a menține produsul stabil pe termen lung. Deși reglementările permit folosirea lor în anumite limite, expunerea repetată nu este lipsită de controverse.

Mai multe studii au observat o asociere între consumul frecvent de produse de tip noodles și riscul crescut de sindrom metabolic. Acesta include factori precum obezitate abdominală, hipertensiune și rezistență la insulină, crescând considerabil riscul de diabet de tip 2 și afecțiuni cardiovasculare.

Recomandările autorului: