Zona de pe glob unde se vor înregistra -60 de grade Celsius, zilele următoare. Este cel mai rece punct geografic

25 dec. 2025, 17:45, Actualitate
Există o zonă de pe glob unde se află cel mai rece punct geografic. Aici, în următoarele zile, se vor înregistra chiar și -60 de grade Celsius. Recent, temperaturile au scăzut în termometre până la -56 de grade Celsius.

Zilele acestea, gradele au coborât în termometre până la -56 de grade Celsius, fiind înregistrat și un viscol intens în Iacuția, în Siberia. De pildă, în satul Tiksi, de 3 zile persistă o adevărată furtună de zăpadă. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în această perioadă, instituțiile de învățământ, inclusiv grădinițele, au fost închise. De altfel, cetățenii nu au posibilitatea să iasă din case, din cauza mormanelor de zăpadă care blochează ușile de acces.

Zona de pe glob unde se vor înregistra -60 de grade Celsius / foto: Shutterstock

-60 de grade Celsius în Siberia

Situația ar putea să se agraveze în Iacuția, Siberia, zilele următoarele, spun meteorologii. Autoritățile locale au avertizat cetățenii să se retragă în case și să nu se expună la condițiile meteorologice nefavorabile. Tot acolo se găsește si Oimykaon, care este considerat polul frigului din emisfera nordică. Nopțile polare sunt lungi, fiind unul dintre cele mai reci puncte geografice de pe Pământ.

Retrospectiv, în 1983, în Stația Vostok (3.500 metri altitudine), din Antarctica, a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură de pe glob. Atunci, s-au înregistrat -89,2 grade Celsius. A fost un record mondial absolut, meteorologii sovietici consemnând această temperatură la data de 21 iulie 1983, scrie Libertatea.

În anul 1995, Organizația Meteorologică Mondială consemnase o temperatură de -82,5 grade Celsius în Antarctica, la stația Dome Fuji.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

