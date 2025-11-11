Prima pagină » Social » Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

11 nov. 2025, 18:37, Social
Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

În contextul în care Legea nr. 360/2023 a adus modificări importante la sistemul public de pensii, care au intrat în vigoare din 1 septembrie 2024, calculul pensiei în România în 2025 devine un subiect vital pentru cei care ies la pensie sau vor să își planifice viitorul.

Datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică faptul că, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință, care la data de 1 septembrie 2024 era de 81 de lei,

Ce pensie va încasa cineva cu un salariu mediu brut de 6.000 de lei, care a muncit 35 de ani și are un stagiu complet.

Cum se obțin punctele în funcție de salariul mediu brut

Cetățenii români care pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizare. Ce criterii trebuie să îndeplinească

Potrivit ghidului publicat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), punctajul lunar se determină din raportarea venitului brut lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Dacă salariul mediul brut al asiguratului este 6.000 de lei, iar presupunem că salariul mediu brut utilizat pentru referință în acea perioadă a fost de 6.000 lei (pentru simplitate, presupunerea) – atunci punctajul lunii ar fi:

Punctaj lunar = 6.000 lei / 6.000 lei = 1,00 puncte.

Pe un an, punctajul anual ar fi: 1,00 × 12 luni = 1,00 puncte. Dacă acest nivel s‐ar menţine pe întreaga perioadă, pentru 35 de ani s‐ar obține 35 puncte.

Punctele de stabilitate

Legea prevede că după 25 de ani de stagiu contribuabilul primeşte +0,50 puncte pentru fiecare an până la 30 ani, +0,75 pentru fiecare an între 30 şi 35 de ani, respectiv +1 punct pentru fiecare an peste 35 ani. În exemplul nostru avem 35 de ani de vechime. Calculul punctelor de stabilitate ar fi:

  • Pentru anii între 25 şi 30 (5 ani) → 5 × 0,50 = 2,50 puncte
  • Pentru anii între 30 şi 35 (5 ani) → 5 × 0,75 = 3,75 puncte
  • Total puncte de stabilitate = 6,25 puncte
  • Numărul total de puncte = puncte de contribuții (35) + puncte de stabilitate (6,25) = 41,25 puncte

Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referinţă
Conform CNPP, valoarea punctului de referinţă era de 81 lei.
Astfel: 41,25 × 81 lei = 3.341,25 lei.

Recomandările autorului:

Citește și

EXCLUSIV Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca să se distreze. Mama lui trăia un coșmar
15:28
Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca să se distreze. Mama lui trăia un coșmar
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
EXTERNE Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”
17:27
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”