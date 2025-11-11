Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

În contextul în care Legea nr. 360/2023 a adus modificări importante la sistemul public de pensii, care au intrat în vigoare din 1 septembrie 2024, calculul pensiei în România în 2025 devine un subiect vital pentru cei care ies la pensie sau vor să își planifice viitorul.

Datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică faptul că, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință, care la data de 1 septembrie 2024 era de 81 de lei,

Ce pensie va încasa cineva cu un salariu mediu brut de 6.000 de lei, care a muncit 35 de ani și are un stagiu complet.

Cum se obțin punctele în funcție de salariul mediu brut

Potrivit ghidului publicat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), punctajul lunar se determină din raportarea venitului brut lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Dacă salariul mediul brut al asiguratului este 6.000 de lei, iar presupunem că salariul mediu brut utilizat pentru referință în acea perioadă a fost de 6.000 lei (pentru simplitate, presupunerea) – atunci punctajul lunii ar fi:

Punctaj lunar = 6.000 lei / 6.000 lei = 1,00 puncte.

Pe un an, punctajul anual ar fi: 1,00 × 12 luni = 1,00 puncte. Dacă acest nivel s‐ar menţine pe întreaga perioadă, pentru 35 de ani s‐ar obține 35 puncte.

Punctele de stabilitate

Legea prevede că după 25 de ani de stagiu contribuabilul primeşte +0,50 puncte pentru fiecare an până la 30 ani, +0,75 pentru fiecare an între 30 şi 35 de ani, respectiv +1 punct pentru fiecare an peste 35 ani. În exemplul nostru avem 35 de ani de vechime. Calculul punctelor de stabilitate ar fi:

Pentru anii între 25 şi 30 (5 ani) → 5 × 0,50 = 2,50 puncte

Pentru anii între 30 şi 35 (5 ani) → 5 × 0,75 = 3,75 puncte

Total puncte de stabilitate = 6,25 puncte

Numărul total de puncte = puncte de contribuții (35) + puncte de stabilitate (6,25) = 41,25 puncte

Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referinţă

Conform CNPP, valoarea punctului de referinţă era de 81 lei.

Astfel: 41,25 × 81 lei = 3.341,25 lei.

Recomandările autorului: