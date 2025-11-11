Prima pagină » Actualitate » Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o

11 nov. 2025, 07:33, Actualitate
Ai luat în considerare ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o? Mai jos, în articol, se găsește un tabel ce conține 15 cele mai populare meserii. În dreptul lor apare și o estimare a pensiei, dar și valori medii orientative pentru salarii.

Pentru a putea beneficia de pensie în România, cetățenii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând, trebuie să atingă limita de vârstă și stagiul de cotizare de 35 de ani. Există posibilitatea să opteze pentru pensia anticipată, însă este esențial să se țină cont de două aspecte:

  • Pensia anticipată trebuie să fie cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare;
  • Stagiul de cotizare să fie cu cel puțin 8 ani mai mare decât pragul prevăzut de lege.

De altfel, pot fi accesate și alte tipuri de pensii: de invaliditate, de urmaș și pensia militară (vechime cumulată de cel puțin 25 de ani).

Ce pensie poți primi în funcție de meseria practicată

Acum, în atenție se află un tabel cu 15 meserii populare în România, iar fiecăruia i-a fost atribuită un salariu mediu, precum și o estimare a pensiei. De menționat faputl că salariile sunt valori medii orientative pentru anul 2025, bazate pe surse precum INS, eJobs, BestJobs, și CNPP. De asemenea, pensia estimată este calculată presupunând o carieră completă de 35–40 de ani cu contribuții constante.

În cazul unui lucrător comercial, salariul mediu lunar estimat este de 3.500 de lei, iar pensia este estimată la 2.000 de lei. Un muncitor necalificat în construcții primește, în medie, 3.800 de lei lunar. Este estimată o pensie de circa 2.200 de lei. Un curier sau un livrator câștigă, în medie, 4.000 de lei pe lună, iar pensia este estimată la 2.300 de lei.

Un agent de securitate câștigă, în medie, 3.600 de lei lunar, iar pensia este estimată la 2.100 de lei. În cazul unui șofer pentru transportul mărfurilor, salariul estimativ ar fi de 4.500 de lei. Pensia ar fi situată la 2.500 de lei.

Un inginer (constructor, mecanic, electric) câștigă, în medie, 6.500 de lei. Pensia inginerului ar fi estimată la 3.000 de lei. În cazul unui asistent medical care câștigă 6.000 de lei pe lună, pensia ar fi estimată la 2.800 de lei.

Tabel pensii Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o

Salariile sunt valori medii orientative pentru anul 2025, bazate pe surse precum INS, eJobs, BestJobs, și CNPP

Un profesor (învățământ general) care câștigă 5.800 de lei va ave, după contribuțiile constante, o pensie de 2.700 de lei. Un muncitor pentru confecții textile care câștigă lunar 3.400 de lei poate avea o pensie de 2.000 de lei.

Pensii orientative pentru agricultori, instalatori, bucătari și ospătari

În cazul unui bucătar, ospătar sau chelner care câștigă estimativ 3.800 de lei lunar, pensia va fi de 2.200 de lei. Un lucrător agricol cu un salariu estimativ de 2.800 de lei va lua o pensie de aproape 1.500 de lei. În cazul unui electrician sau a unui instalator, care primește 5.000 de lei lunar, pensia va fi de 2.600 de lei.

În cele din urmă, un îngrijitor de persoane sau în cazul celui care prestează servicii sociale, care câștigă un salariu lunar estimativ de 3.600 de lei, pensia va fi de 2.000 de lei.

