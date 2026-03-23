Ce trebuie să mănânci la micul dejun pentru a fi sătul mai mult timp

Pentru a avea parte de o zi bună și productivă, este foarte important să începem cu o masă sănătoasă. Pentru cei mai mulți oameni, asta înseamnă o omletă ori pâine prăjită cu avocado.

Cu toții știm cât de important este micul dejun pentru o bună funcționare a organismului nostru. Cei care vor o masă sănătoasă care să le dea energie pe tot parcursul zilei aleg o omletă sau pâine prăjită cu avocado. Pentru a face alegerea corectă trebuie mai întâi de toate să cunoaștem beneficiile acestor două preparate.

Ce este bine să mâncăm la micul dejun

Dacă vorbim din punct de vedere nutrițional, o omletă obișnuită are 216 calorii, 1,5 grame de carbohidrați, 19 grame de proteine, 15 grame de grăsimi, 4,5 grame de grăsimi saturate, 621 mg de colesterol, 195 mg de sodiu, potrivit Eatingwell.

Pâinea prăjită cu avocado are aproximativ 194 de calorii, 20 de grame de carbohidrați, 10 grame de fibre, două grame de zahăr, cinci grame de proteine, 12 grame de grăsimi, două grame de grăsimi saturate, 151 mg de sodiu și zero grame de colesterol.

Care sunt beneficiile omletei la micul dejun

În mod obișnuit, un mic dejun cu un conținut ridicat de proteine ne dă senzație de sațietate mai mult timp, dar ne ține sub control și nivelul glicemiei.

„Omleta este plină de proteine cât și de alți doi nutrienți care nu sunt foarte comuni în alte alimente: colină și vitamina D”, spune medicul Caroline Young, conform sursei citate.

Ce beneficii are pâinea prăjită cu avocado

Avocado conține fibre și grăsimi mononesaturate, combinația poate reduce nivelul colesterolului din organism, ține sub control glicemia și reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare.

