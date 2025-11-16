Cel mai controversat semn de circulație din România. În ce oraș se găsește și ce sunt obligați să facă șoferii

În Vrancea a fost sesizată o situație absurdă din noua schemă de circulație a municipiului. Conducătorii auto care doresc să meargă spre sudul orașului sunt nevoiți să facă un ocol inutil, și toate din cauza unui indicator rutier amplasat greșit.

Problema a apărut în municipiul Focșani, în zona Bulevardului Unirii nr. 1, 3 și 5, acolo unde, potrivit noii scheme de circulație, șoferii se confruntă cu o situație cel puțin neobișnuită.

Semn de circulație controversat amplasat în Vrancea

Indicatorul rutier este un semn albastru care obligă virajul spre stânga, către nordul orașului – îi pune pe șoferi într-o situație de confuzie: cei care vor să se deplaseze spre sud, către Golești, Milcovu, Mândrești sau Câmpineanca, nu pot folosi capătul sudic al bulevardului, deși este vorba despre o distanță de aproximativ 50 de metri.

„În cartierul din Focșani cu blocuri de 10 etaje, zona B-dul Unirii Nr. 1, 3 și 5, și alte locuințe din proximitate, șoferii se confruntă cu o ciudățenie de trafic în noua schemă de circulație din oraș. Dacă au treabă în Sud, spre Golești, Milcovul, Mândrești ori Câmpineanca, nu pot folosi capătul de 50 de metri al B-dul Unirii, deoarece ar încălca semnul din foto care îi obligă să circule doar spre nordul orașului. Dar pentru 50 de metri se putea face o concesie, la fel ca pe Cuza Vodă, dinspre Comisia Centrală. Binevoiți a publica acest aspect, poate se schimbă lucrurile. Cu stimă.”, spune un cititor, potrivit Ziarul de Vrancea.

Noua schemă de circulație ridică probleme în rândul șoferilor

Problema nu este singulară. După implementarea noilor reguli de circulație în mai multe zone din oraș, tot mai mulți șoferi s-au plâns de lipsa de logică a unor indicatoare rutiere sau de rute ocolitoare care sunt inutile.

În cazul Bulevardului Unirii, indicatorul de obligare spre stânga (spre nord) îi forțează pe conducătorii auto care vor să coboare spre Sud să întoarcă în altă zonă, ceea ce înseamnă trafic suplimentar și consum inutil de timp și combustibil.

