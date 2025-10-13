Chiriile și apartamentele s-au dublat în acest oraș în ultimii 5 ani. Două camere se vând și cu 200.000 de euro

Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale.

Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii medii pe economie: 150.000 de euro. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată pe piață, mai mult și decât înainte de criza economică din 2008.

„Media pe municipiul Cluj-Napoca acum cinci ani era la 1.800 de euro metrul pătrat. Acum am depăşit 3.100 de euro pe metrul pătrat„, a explicat Andrei Szentmiklosy, agent imobiliar.

Orașul unde chiriile și apartamentele s-au dublat în ultimii 5 ani

O analiză făcută de o platformă imobiliară indică faptul că în 2012, prețul unui apartament vechi cu două camere era de 1.000 de euro metrul pătrat. Acest nivel s-a menținut timp de trei ani, dar din 2015 prețurile au început să crească constant. În 2022, criza materialelor a lovit sectorul construcțiilor și a împins prețurile rezidențialului vechi aproape de cele ale apartamentelor noi: 2.400 de euro pe metrul pătrat. Apogeul a fost atins în acest an, 3.222 de euro pentru un metru pătrat, preț plătit efectiv, nu cerut.

Chiriile au explodat în Cluj

În Cluj-Napoca în 2020 îți puteai cumpăra un apartament de două camere cu 100 de mii de euro. Astăzi aceeași locuință costă 200 de mii de euro. Chiriile au urmat același trend ascendent, diferențele pot ajunge la 250 de euro față de 2020.

În Capitală, apartamentele noi costă aproximativ 200.000 de euro. Pentru blocurile post-cutremur prețurile încep de la 170.000 de euro, iar pentru cele construite înainte de 1977, prețurile variază între 85.000 și 90.000 de euro. În 2020, pentru un apartament cu două camere într-un bloc vechi plăteai 90.000 de euro, iar rata la credit era 405 euro lunar. În 2025, același apartament costă 170.000 de euro, iar rata lunară este mai mare cu aproape 300 de euro.

