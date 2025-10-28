Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”

Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 14:52, Actualitate
Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: Galerie Foto 1

Preşedintele a semnat un decret prin care i-a fost acordat gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus. 

Iosif Rus are 110 ani şi a luptat pe fronturile anilor 1942-1945. Nicuşor Dan i-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea care a format „generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii”.

„Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război.

La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942–1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii.

Astăzi, cu prilejul zilei sale de naștere, îi transmit domnului Rus multă sănătate și îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute”, scrie Nicuşor Dan, pe X.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După ce Traian Băsescu şi Klaus Iohannis au reevaluat PSD, i-a venit vremea şi lui Nicuşor Dan să o facă. A luptat ani la rând cu “ciuma roșie” ca odată ajuns la Putere să ne spună: „stabilitate fără PSD nu se poate!” Grindeanu ar putea fi premier!

Grindeanu recunoaște că are discuții PRIVATE cu președintele Nicușor Dan. Au vorbit și astăzi, înainte de coaliție

