Cozi incredibile pentru o șaorma gratis. Sute de oameni au stat ore bune încolonați și aproape că au blocat circulația pe o stradă din Brașov

16 nov. 2025, 16:25, Social
Foto: Transilvania365.ro

Sute de braşoveni nu au ezitat să aștepte ore întregi la o coadă uriaşă pentru a primi o şaorma gratis, blocând chiar un trotuar întreg. Găselnița publicitară a unei shaormerii cunoscute din Brașov a provocat o îmbulzează de nedescris printre amatorii de mâncare fast-food.

Sâmbătă seară, brașovenii au găsit o metodă inedită de petrecere a weekend-ului și au făcut o coadă impresionantă, la o şaormerie din orașul turistic. Astfel, sute de braşoveni au stat la rând ore întregi pentru a putea primi mult dorita şaorma gratis.

Un trotuar și o stație de autobuz, complet blocate

Celebrul local le-a promis amatorilor de fast-food că vor primi felul de mâncare, fără să plătească, dacă vor veni la locaţie într-un anumit interval orar . Concret, restaurantul a promis tuturor amatorilor de fast food că va oferi gratis o shaorma, între orele 12:00 și 18:00, tuturor clienților. Potrivit Transilvania365, o coadă impresionantă, de proporții uriașe s-a format pornind chiar din fața magazinului,  blocând circulația pe tot trotuarul, precum și o stație de autobuz. Așa cum era de așteptat, majoritatea pofticioșilor au fost tineri și adolescenți.

Autoritățile nu au intervenit, însă circulația pietonilor pe trotuarul de pe strada Aurel Vlaicu a fost serios îngreunată pe parcursul zilei, fluxul de oameni crescând în intervalul orar pentru care a fost anunțată promoția.

Promoţia a atras un val impresionant de oameni care a blocat accesul pietonal preţ de câteva ceasuri bune. Localul a promis că va oferi gratis o shaorma, între orele 12:00 și 18:00, tuturor clienților. Potrivit presei locale, o coadă impresionantă s-a format pornind din fața magazinului, majoritatea fiind tineri și adolescenți, blocând circulația pe trotuar și o stație de autobuz.

Așa cum era de așteptat, coada a depășit foarte repede capacitatea trotuarului, blocând accesul pietonal și generând aglomerație în zonă. Fluxul de oameni a crescut considerabil în intervalul orar pentru care a fost anunțată promoția.Totuși, autoritățile nu au intervenit, însă circulația pietonilor pe trotuarul de pe strada Aurel Vlaicu a fost serios îngreunată pe parcursul zilei. Acolo este o locaţie a Şaormeriei Băneasa, unde a avut loc redeschiderea localului, conform mytex.ro.

