Un mecanic Metrorex a fost amenințat de un călător cu un cuțit, în stația Jiului, de pe Magistrala 4, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul. Motivul acestui gest este unul incredibil și vine la scurt timp după ce un alt mecanic a fost lovit cu pumnul în figură de un călător agresiv.

Surse Metrorex au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că în urmă cu câteva zile, un mecanic de pe Magistrala 4 a fost amenințat cu un cuțit de către un călător agresiv.

„S-a întâmplat în stația Jiului. Un bărbat agresiv i-a arătat cuțitul din dotare unui coleg mecanic, fiind supărat că a fost nevoit să schimbe trenul pentru a ajunge la stația Străulești. Practic, călătorul agresiv nu a vrut să se dea jos din tren, deși garnitura nu mergea mai departe. A existat și un contact fizic, dar din fericire mecanicul nu a fost rănit, reușind să-l împingă pe bărbatul agresiv în vagon”, spun sursele Gândul.

Acest incident vine la scurt timp după ce un alt mecanic a fost bătut de un călător, tot pe Magistrala 4.

Mecanic Metrorex, bătut de un călător

Este vorba de un angajat Metrorex care a fost bătut recent, în stația Străulești, de pe Magistrala 4. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că incidentul a avut loc după ce un mecanic și un ajutor de mecanic au sărit în apărarea unei femei, care era agresată de partenerul de viață. Ajutorul de mecanic a fost lovit cu pumnul în plină figură.

„S-a întâmplat în stația Străulești, seara, aproape de ora 23.00. Era ultima cursă din acea zi. Chiar în primul vagon, un bărbat agresa o femeie. În ajutorul femeii au sărit mecanicul și ajutorul acestuia, care au auzit țipetele. Din păcate, ajutorul de mecanic a fost lovit de agresor”, au dezvăluit surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

De asemenea, zilele trecute, o impiegată a Metrorex a fost bătută chiar în Biroul de Mișcare din Depoul Berceni de către alte două femei, deși pătrunderea unor persoane străine într-un spațiu tehnic al Metrorex este strict interzisă.

Un agent de pază a fost lovit în față de un călător

Și un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, anul trecut. S-a întâmplat în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict.

Investigaţiile poliţiştilor au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

