Premierul Luca Niculescu și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au participat, miercuri, la evenimentul „România fără violență domestică”, dedicat combaterii și sancționării violenței domestice. Cei doi au vorbit despre importanța protejării femeilor și a sprijinirii victimelor violenței domestice.

Niculescu: „Le cerem colegilor din Guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a Legii 53”

Premierul a subliniat că, în ultimii ani, România a făcut progrese în consolidarea mecanismelor ordinelor de protecție monitorizarea electronică a agresorilor, dezvoltarea serviciilor sociale și de sprijin pentru victime. Niculescu le-a cerut colegilor din Guvern să ia cât mai repede măsurile necesare pentru aplicarea integrală a Legii 53, care se referă la prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă.

„Femeile și fetele contribuie în toate domeniile la dezvoltarea societății noastre. Vorbim despre violență fizică, despre intimidare, despre control, despre încălcarea consimțământului, dar și, din ce în ce mai mult, despre abuzurile din mediul digital. Iar siguranța femeilor și a fetelor nu este un privilegiu, este un drept pe care statul are obligația să-l garanteze.

Nicio femeie nu trebuie să trăiască cu teamă, cu atât mai puțin în propria casă, acolo unde trebuie să se simtă în cea mai mare siguranță.

Într-adevăr, România a făcut progrese importante în ultimii ani. Consolidarea mecanismelor ordinelor de protecție, monitorizarea electronică a agresorilor, dezvoltarea serviciilor sociale și de sprijin pentru victime sunt câțiva dintre pașii foarte concreți pe care i-am făcut.

Adoptarea Legii nr. 53 din acest an, privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, precum și aprobarea recentă a metodologiei unitare de colectare a datelor în acest domeniu sunt alți pași importanți.

Și le cerem colegilor din Guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a acestei legi, în special pentru aprobarea instrumentelor de evaluare și de gestionare a riscurilor. Știm foarte bine că nu este suficient să avem legi bune. Trebuie să avem capacitatea de a interveni la timp, înainte ca o situație de abuz să se transforme în tragedie. Progresele din ultimii ani ne dau motive de încredere, dar, evident, mai avem multe de făcut. Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieți salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reușim să le prevenim”, a transmis Luca Niculescu.

Grindeanu: „Victimele violenței domestice – ca, de altfel, toate victimele infracțiunilor – au nevoie de o intervenție rapidă, coordonată și continuă”

Și Sorin Grindeanu a cerut sprijin pentru victimele violenței domestice și a transmis că este necesar ca ca statul român să acționeze prin asigurarea unui mecanism național, transparent și predictibil de finanțare a serviciilor specializate pentru victime.

„Trebuie să vă mărturisesc ceva… Pentru un bărbat crescut într-o familie normală, care nu a văzut niciodată o mână ridicată împotriva unei femei, îmi este greu să concep cum poate cineva să transforme acasă – locul care ar trebui să fie cel mai sigur din lume! – într-un loc al terorii. Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg teama, izolarea și, mai ales, curajul uriaș de care are nevoie o femeie ca să spună „Ajunge!”.

Când privești această realitate din afară, datoria ta este cu atât mai mare: să asculți, să înveți și – mai ales când ocupi o funcție de decizie – să acționezi! Ca Președinte al Camerei Deputaților, am urmărit cu atenție activitatea Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”. Munca colegelor din această comisie – și vă felicit, doamnă președinte Alina Gorghiu! – a contribuit decisiv la adoptarea, în acest an, a Legii privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Este o lege importantă, care arată că Parlamentul României a înțeles gravitatea acestui fenomen și a acționat.

O lege, însă, oricât de bună ar fi, rămâne doar un prim pas.

Victimele violenței domestice – ca, de altfel, toate victimele infracțiunilor – au nevoie de o intervenție rapidă, coordonată și continuă: de la primirea primului sprijin până la protecție pe termen lung, consiliere, asistență juridică și reintegrare socială. Au nevoie de un sistem de sprijin care să funcționeze cu adevărat: coerent, rapid și, mai ales, ușor de accesat.

Greul nu mai trebuie lăsat doar pe victime! Este necesar ca statul român să acționeze și pe acest palier prin asigurarea unui mecanism național, transparent și predictibil de finanțare a serviciilor specializate pentru victime.

Victimele infracțiunilor merită un sistem în care să se simtă văzute, protejate și respectate. La fel, „oamenii care protejează vieți” – a căror muncă o veți premia astăzi – merită un sistem care să le faciliteze efortul, nu să-l îngreuneze”, a declarat Sorin Grindeanu.