Au fost efectuate percheziții la Clanul Cămătarilor într-un dosar în care victime sunt Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți lăutari cunoscuți, potrivit unor surse judiciare.
Anchetatorii au audiat și un om de afaceri care ar avea contracte în zonele Pucioasa și Pucheni, potrivit surselor Gândul.
Întrebat dacă afaceristul a fost șantajat sau amenințat de gruparea Cămătarilor, avocatul acestuia a explicat că mai mulți oameni de afaceri sunt audiați în legătura cu aceste aspecte.
Avocatul mai spune că declarațiile unora dintre martori ar fi favorabile grupării, în sensul că fapte precum șantajul sau amenințarea nu s-ar concretiza.
Florin Salam a părăsit sediul Poliției, unde a fost audiat, fără a face declarații. Alături de cântăreț s-a aflat soția lui, Roxana Dobre.
Cântărețul Luis Gabriel a fost audiat în dosarul Cămătarilor. „Nu s-a întâmplat nimic”, le-a spus artistul jurnaliștilor care îl așteptau.
Unul dintre martorii audiați este Gabi, membru în „Orchestra Luminii” din Capitală. Acesta a fost audiat în legătură cu un incident petrecut la o nuntă.
Se pare că nuntașii ar fi vrut, conform spuselor sale, să anuleze nejustificat și intempestiv contractul de 3.000 de euro. După mai multe discuții, contractul ar fi fost onorat până la urmă.
Întrebat despre ce nuntă a fost vorba sau dacă, pentru executarea acelui contract, s-ar fi „intervenit”, acesta nu a dorit să răspundă.
Surse judiciare afirmă, pentru Gândul, că membri ai Clanului Cămătaru ar fi interveni „de o anume manieră” pentru ca organizatorii acelei nunți să accepte, într-un final, prezența acestei formații la eveniment și să deruleze astfel contractul încheiat.
În aceste momente, sunt audiate și două dintre presupusele victime, Florin Salam și Luis Gabriel.
Primii suspecți încep să sosească la DIICOT. Printre ei, Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru.
În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.
Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.
Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.
Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.
Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.
Printre cei vizați de anchetă se numără:
„Astăzi, 25 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
De asemenea, sunt puse în executare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit și au acționat două grupuri infracționale organizate, interdependente și având membri comuni.
Grupările de criminalitate organizată au urmărit obținerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență. În același scop, membrii acestora solicitau așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază, și obțineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.
În ceea ce privește controlul asupra activității artiștilor, membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți.
În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora.
Probele administrate au relevat că anumiți suspecți au fost plasați în proximitatea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea, a menține legătura cu aceștia și a se asigura că dispozițiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.
Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional. Totodată, în încercarea de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecții au exercitat presiuni și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor.
Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional.
De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare.
Totodată, din investigații a reieșit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens. Ulterior, aceștia au constrâns victimele, în mod repetat, prin amenințarea cu acte de violență, dar și săvârșirea de infracțiuni asupra acestora și a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate și dobânzile aferente.
Într-o astfel de situație, unul dintre suspecți s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare față de suma împrumutată.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului Investigații Criminale și ai Polițiilor Sectoarelor 1-6 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, al polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Brașov și Mureș, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.