Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost chemată în judecată de lichidatorul judiciar al unei companii cu sediul în Portul Constanța. Firma solicită recuperarea sumei de 40.000 de lei, pe care susține că i-ar fi plătit-o acesteia, prin intermediul PFA-ului său, fără să primească în schimb serviciile pentru care a făcut plata. Compania care a efectuat transferul, Marsala Koncept SRL, este deținută de omul de afaceri constănțean Osman Elbis și de o societate în acționariatul căreia se regăsește și Ionel Rusen. Acesta este coinculpat al lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la prezidențiale se află în arest la domiciliu.

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost chemată în judecată de lichidatorul judiciar al unei companii cu sediul în Portul Constanța

Potrivit informațiilor din dosar, cei 40.000 de lei au fost încasați de PFA-ul Cristelei Georgescu pentru servicii a căror prestare nu ar fi putut fi dovedită de companie. În consecință, lichidatorul judiciar încearcă să recupereze banii printr-o acțiune în instanță.

Marsala Koncept SRL este implicată și într-o operațiune de export din 2022, când ar fi livrat 3.000 de tone de motorină către un grup economic patronat de un fost agent KGB. Acțiunea în instanță a fost inițiată de casa de avocatură angajată de lichidatorul judiciar al companiei din Portul Constanța, care urmărește recuperarea prejudiciului de 40.000 de lei de la Cristela Georgescu.

Jurnalul arată că acțiunea împotriva Cristelei Georgescu a fost înregistrată pe rolul Secției a II-a Civile a Tribunalului Constanța la 3 noiembrie 2026.

Potrivit raportului lichidatorului judiciar al Marsala Koncept SRL, din 19 noiembrie 2026, cu acordul creditorilor a fost angajat Cabinetul de avocat Șerban Gabriel Iulian, din Baroul Constanța, pentru recuperarea creanțelor litigioase și protejarea intereselor societății debitoare. Printre cererile formulate în instanță se numără și cea împotriva soției fostului candidat la prezidențiale, iar dosarul are ca obiect „acțiune în anulare a actelor frauduloase/ obligația de a face/ pretenții”.