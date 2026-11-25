Vlad Voiculescu a lansat un atac la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după adoptarea moțiunii simple împotriva acestuia. Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Rogobete că a preferat să lanseze atacuri politice de la tribuna Parlamentului, în loc să ofere răspunsuri pacienților care nu își găsesc medicamentele în farmacii.

Vlad Voiculescu susține că votul din Parlament a demonstrat că Alexandru Rogobete a rămas fără sprijinul parlamentarilor din afara PSD.

”Moțiunea împotriva domnului Rogobete a trecut. Domnul Rogobete a venit în Parlament să vorbească despre mine și a plecat de acolo cu coada între picioare, susținut doar de garda pretoriană a cutiilor de pantofi de la PSD. Moțiunea a trecut, iar restul sălii, inclusiv cei care până mai ieri îi țineau isonul, l-a lăsat singur. Ministrul a avut tribuna la dispoziție ca să le spună oamenilor unde își găsesc medicamentele. A preferat să-i facă pe colegii mei clovni, să numere postările Dianei Buzoianu și să-mi pomenească numele mai des decât a pomenit vreun medicament. A fost un discurs construit pentru aplauzele din banca PSD, care s-a terminat cu votul din toate celelalte bănci”, a scris Vlad Voiculescu pe peagina sa de Facebook.

”Cei de după mine au ucis din fașă sistemele de raportare ale farmaciilor”

Fostul ministru al Sănătății a reacționat și la reproșurile privind platforma destinată semnalării medicamentelor care lipsesc din farmacii.

”Mi-a reproșat și platforma pentru medicamentele lipsă, de parcă ar fi fost o problemă că a existat. Am semnat ordinul care o cerea pentru ca statul să afle din timp ce medicament dispare din farmacii, înainte să afle pacientul de la ghișeu. Cei de după mine au ucis din fașă sistemele de raportare ale farmaciilor și platforma pentru pacienți au lăsat-o să moară, iar ministrul Rafila a scos-o cu totul din ordin. Așa că astăzi, când nu-și găsește tratamentul, omul nu are cui să spună.

Domnul Rogobete putea s-o repună în funcțiune în oricare dintre anii în care a condus ministerul. A preferat să vină la tribună și să-mi reproșeze că am făcut-o. La final ne-a rugat să nu-i confundăm calmul cu slăbiciunea. N-a fost nevoie să ghicim, pentru că slăbiciunea sa se vede în goana după expunere mediatică în fiecare zi și s-a văzut limpede la vot, când a rămas proptit doar de ai lui. Ce este cel mai rău este că pacienții care îl întrebau de medicamente au rămas tot fără răspuns.”, a mai spus Voiculescu.

La finalul postării, Vlad Voiculescu a precizat că el nu mai era ministrul Sănătății în momentul în care s-au cumpărat vaccinurile anticovid de la Pfizer cu care România este acum în proces.

”Cât despre mizeria cu vaccinurile, datele sunt de mult publice: se știe cine a stabilit necesarul și cine a semnat cumpărarea. Dozele despre care vorbește domnul Rogobete au fost cumpărate pe 13 mai 2021, când Guvernul a aprobat participarea României la contractul Pfizer care se judecă acum la Bruxelles. Eu plecasem din minister pe 15 aprilie 2021, cu o lună înainte”, a încheiat Voiculescu.