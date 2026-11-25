O copertină de metal de pe un peron din Sectorul 6, de pe linia 25 de tramvai, s-a prăbușit miercuri peste un Imperio Metropolitan.

„A cedat structura metalica de „protecție” a călătorilor din stașia STB. Din fericire, acum fără victime. Circulația STB (25) reluată”, este anunuțul unui utilizator pe grupul Info Trafic Bucuresti si Ilfov.

„Linia 25 – blocată pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul spre Depoul Militari. Cauza: incident tehnic. A fost înființată linia navetă 625 pentru preluarea călătorilor, care circulă între Depoul Militari și Piața Danny Huwe”, a scris STB.

Ulterior, STB a revenit și a spus că circulația tramvaielor pe linia 25 a revenit la normal în jurul orei 12:15.

STB a dispus o cercetare de urgență

„Astăzi, 25 noiembrie 2026, în jurul orei 11:20, copertina unui refugiu de pe strada Valea Cascadelor s-a înclinat spre calea de rulare. În acel moment, în stația Liniei, un tramvai al liniei 25, care circula cu viteză redusă în direcția Depoului Militari, a acroșat copertina. Nicio persoană nu a fost rănită. Conducerea Societății de Transport București STB S.A. a dispus de urgență o cercetare pentru stabilirea cauzelor incidentului, precum și demontarea și verificarea integrității structurale ale tuturor copertinelor din stațiile de tramvai de pe Valea Cascadelor. Circulația tramvaielor pe linia 25 se desfășoară în prezent în condiții normale”