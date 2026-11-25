George Simion a cerut PNL și USR să „dărâme”, alături de AUR, guvernul condus de Luca Niculescu. Solicitarea survine în contextul în care moțiunea simplă depusă împotriva ministrul Alexandru Rogobete (PSD) de la Sănătate a fost adoptată cu 154 de voturi pentru și 91 împotrivă. Moțiunea a fost inițiată și depusă de PNL și USR, dar a primit și voturile AUR.

George Simion așteaptă, acum, ca împotriva Guvernului Niculescu să fie depusă și o moțiune de cenzură.

„Astăzi, o nouă moţiune simplă a trecut şi un nou ministru, la fel cum a făcut şi doamna Buzoianu, care perora de aici, de la tribuna Parlamentului, că ea nu-şi dă demisia, un alt ministru nu îşi dă demisia.

Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc. Nu ştiu ce justificare au toţi deputaţii PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv a acestui ministru.

Nu ştiu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcţiune”, a afirmat liderul AUR, potrivit Antena 3.

„Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”

Liderul AUR susține că guvernul condus de Luca Niculescu nu trebuia votat. George Simion le-a dat o „temă de gândire” celor din PNL și USR, „termenul” fiind 7 decembrie 2026.

„Îndemnul meu către toţi colegii parlamentari care pretind că sunt în opoziţie este să îşi recunoască fapta. Nu trebuiau să înscăuneze acest guvern, care nici măcar nu a făcut vestita rectificare pe care tot o prezentau ca o maximă urgenţă.

Trebuie neapărat, trebuie, trebuie. Nu înţelegi, George, că trebuie pentru binele ţării? Păi nici n-aţi făcut rectificarea. Aşa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea şedinţă a Parlamentului.

Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a mai declarat George Simion.