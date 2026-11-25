Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Mitică Dragomir vine cu detalii explozive despre anularea alegerilor din 2025. Raportul AUR a deschis cutia neagră? Cotroceniul admite că probele pe baza cărora CCR a anulat scrutinul nu erau complete la momentul deciziei, dar susține că existau indicii suficiente. Este această explicație un răspuns la toate întrebările sau deschide un nou front de controversă? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ce scenarii se conturează pentru parlamentarele din 2028 și prezidențialele din 2030? Cine pregătește următoarea mutare? Mai apucă Bolojan să candideze la prezidențiale? Ce jocuri se fac încă de pe acum?

O nouă controversă în jurul familiei Georgescu. De ce este Cristela Georgescu chemată în instanță?

Războiul intern din PNL se intensifică. Cât de adâncă este ruptura din partid? Bolojan s-a apucat să excludă membrii din partid. Care e miza?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți Diana Mardarovici (PNL), Andrei Gușă (AUR), Clement Sava (PSD), Brian Cristian (USR) și jurnalistul Dan Andronic.