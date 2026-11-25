Diana Buzoianu a revenit asupra subiectului cabanelor administrate de Romsilva, într-un material video realizat chiar la una dintre proprietățile regiei, Doi Brazi, situată în județul Caraș-Severin.

Fosta ministră a Mediului a atras atenția că respectiva cabană nu figurează pe site-ul instituției, în ciuda cheltuielilor suportate de regie pentru aceasta.

”Doi Brazi, în mijlocul naturii. Zilele trecute am arătat cum cabanele Romsilva există doar în realitatea Romsilva. Și Romsilva a ieșit public și a zis: Domn’e, este o greșeală, avem 18 cabane întregi puse pe internet. Suntem la cabana Doi Brazi. Dacă ne uităm pe site-ul Romsilva, pe județul Caraș, sunt doar două cabane puse. Cabana Doi Brazi nu apare nicăieri. E un pic ferită… Cine știe exact poate să vină aici. Altfel, un om care nu știe, pe internet n-o găsește. Și s-au investit totuși niște bani. Cabană gestionată de Romsilva. Chiar Romsilva vine și ne spune, într-un document oficial, că a avut cheltuieli de peste 160.000 de lei numai pentru această cabană, în ultimul an și jumătate. În aceeași perioadă, însă, veniturile au arătat undeva la 5.000 de lei.”, a spus Diana Buzoianu într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

Fosta ministră discută, în filmare, cu o femeie aflată la cabană, iar când o întreabă dacă vila se închiriază des, femeia îi răspunde ”da, sigur” și spune că solicitările îi sunt comunicate telefonic. ”Eu primesc un telefon”, adaugă ea.

”E clar că nu dumneavoastră sunteți vinovată, dar aici lucrurile trebuie să se schimbe. Asta este realitatea cabanelor Romsilva. Aceste proprietăți, sute de proprietăți, luate ca pe persoană fizică de șefii de la Romsilva, folosite pentru petreceri și pentru grupuri de interese, mai puțin pentru români.”, a mai spus Buzoianu.

Romsilva ripostează. De ce cabana Doi Brazi nu poate fi rezervată de turiști

Reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au reacționat public la acuzațiile lansate de Diana Buzoianu, susținând că respectiva cabană nu îndeplinește condițiile legale pentru a funcționa ca unitate de cazare turistică.

”În urma acuzațiilor false, făcute în mod repetat, de către fostul ministru al mediului, apelor și pădurilor, referitoare la spațiile de cazare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, facem următoarele precizări: Cabana ”2 Brazi”, aflată în administrarea Ocolului Silvic Nera din cadrul Direcției Silvice Caraș – Severin, a fost retrasă din circuitul turistic, neîndeplinind toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru clasificarea ca structură de primire turistică. Din același motiv nu apare pe site-ul nostru și nu poate fi rezervată online.

În prezent, aceasta este utilizată pentru nevoile administrative ale Ocolului Silvic Nera, respectiv cazarea salariaților ocolului silvic care efectuează lucrările silvice în zona muntelui Semenic, Direcția Silvică Caraș – Severin acoperind cheltuielile pentru întreținerea imobilului. Așa cum am menționat anterior, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are introduse în circuitul turistic 18 cabane care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru clasificarea ca structură de primire turistică”, arată Romsilva.

”Respingem cu fermitate acuzațiile repetate, false și nedovedite ale fostului ministru al mediului”

Conducerea regiei susține că, în prezent, 18 cabane îndeplinesc toate condițiile legale pentru clasificarea ca structuri de primire turistică și că toate acestea sunt prezentate pe site-ul instituției.

”Toate cele 18 cabane incluse în prezent în circuitul turistic sunt disponibile pe pagina noastră de internet la următoarea adresă, fiind analizată posibilitatea introducerii acestora pe platforme turistice consacrate: https://shorturl.at/Rt627.

Toate spațiile de cazare sunt în continuare analizate și monitorizate pentru creșterea veniturilor obținute și utilizarea lor corespunzătoare. Spațiile cu potențial turistic vor fi modernizate și introduse treptat în circuitul turistic, iar pentru cele care nu prezintă un astfel de potențial vor fi avute în vedere, după caz, închirierea sau valorificarea prin licitații publice și transparente, respectiv scoaterea din uz, în funcție de concluziile analizei.

Respingem cu fermitate acuzațiile repetate, false și nedovedite ale fostului ministru al mediului, apelor și pădurilor, privind utilizarea acestor spații de cazare pentru ”petreceri și pentru grupuri de interese”.

Este regretabil că un fost ministru al mediului, apelor și pădurilor, pentru a obține capital de imagine, folosește cu rea credință informații obținute pe cale instituțională, în timpul mandatului de ministru, pentru a prezenta în mod distorsionat activitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva”, a mai transmis instituția.