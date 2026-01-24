Prima pagină » Social » Cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Supra-taxa sare de la 80 la 200 de lei

Cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Supra-taxa sare de la 80 la 200 de lei

24 ian. 2026, 11:03, Social
Cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Supra-taxa sare de la 80 la 200 de lei

Primăria București va decide săptămâna viitoare cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din Capitală.

Propunerile de tarife, potrivit proiectului, vor fi:
– o călătorie (90 minute): propunere de mărire de la 3 lei la 5 lei
– două călătorii (90 minute): de la 6 lei la 10 lei
– 10 călătorii (90 minute): de la 25 lei la 40 lei
– abonament 24 ore: de la 8 lei la 14 lei
– abonament 1 lună: de la 80 lei la 100 lei
– Abonament 12 luni: de la 700 lei la 900 lei
– călătorie la tarif special (supra-taxa): de la 80 lei la 200 lei.

Între timp, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să modernizeze liniile de tramvai din București, care au o vechime mai mare de 40 de ani, scrie Mediafax.

Rețeaua de șine de tramvai a mai fost modernizată pe anumite porțiune, însă, marea parte a infrastructurii este cu durata de viață depășită, prin acest lucru devenind și periculoasă.

Recent, Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Municipiului București a obținut o finanțare de 265,5 milioane de euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și încă 76,5 milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel

Recomandarea video

Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer. Imagini inedite!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care se uită la filme nonstop?
Ion Cristoiu: În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică
12:17
Ion Cristoiu: În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică
AUTO Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla
12:00
Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla
SHOWBIZ Cum s-a îmbrăcat Mario Iorgulescu, în ziua interviului incendiar de la Dan Capatos Show: Imagini în premieră
11:56
Cum s-a îmbrăcat Mario Iorgulescu, în ziua interviului incendiar de la Dan Capatos Show: Imagini în premieră
FLASH NEWS FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani
11:56
FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani
SPORT Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026
11:23
Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026
METEO Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul
11:13
Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul

Cele mai noi

Trimite acest link pe