Primăria București va decide săptămâna viitoare cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din Capitală.

Propunerile de tarife, potrivit proiectului, vor fi:

– o călătorie (90 minute): propunere de mărire de la 3 lei la 5 lei

– două călătorii (90 minute): de la 6 lei la 10 lei

– 10 călătorii (90 minute): de la 25 lei la 40 lei

– abonament 24 ore: de la 8 lei la 14 lei

– abonament 1 lună: de la 80 lei la 100 lei

– Abonament 12 luni: de la 700 lei la 900 lei

– călătorie la tarif special (supra-taxa): de la 80 lei la 200 lei.

Între timp, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să modernizeze liniile de tramvai din București, care au o vechime mai mare de 40 de ani, scrie Mediafax.

Rețeaua de șine de tramvai a mai fost modernizată pe anumite porțiune, însă, marea parte a infrastructurii este cu durata de viață depășită, prin acest lucru devenind și periculoasă.

Recent, Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Municipiului București a obținut o finanțare de 265,5 milioane de euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și încă 76,5 milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi.

