Prima pagină » Social » Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani

Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani

24 oct. 2025, 14:19, Social
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
Galerie Foto 4

Luiza Luncuța, așa o cheamă pe fetița simpatică din reclama la salam săsesc difuzată în urmă cu aproape 20 de ani. Astăzi, ea duce o viață departe de lumina reflectoarelor, la mii de kilometri distanță de țara natală. O perioadă, Luiza a locuit în Scoția, iar după ce și-a terminat studiile s-a stabilit în Australia, unde locuiește în prezent.

E greu să te gândești la salamul săsesc fără să îl asociezi cu fetița din reclamă. Luiza Luncuța a cucerit toate inimile românilor odată cu apariția ei, dar iată cum arată acum și cu ce se ocupă.

Luiza a cucerit instant inimile românilor

Toți ne amintim cu drag de celebra reclamă la salam săsesc care s-a transformat într-un fenomen în anii 2000. Imaginea fetiței simpatice care pronunța stâlcit „salam săsesc” a rămas încă vie în mintea românilor. Micuța din reclamă se numește Luiza Lucuța, iar astăzi este o tânără remarcabilă, cu o viață departe de lumina reflectoarelor.

La acel moment, Luiza avea doar patru ani și jumătate când a cunoscut faima prin intermediul reclamei la salamul săsesc. Vocea ei sâsâită și expresia adorabilă i-au cucerit imediat pe telespectatori. Sportul a devenit viral la vremea aceea, iar Luiza era recunoscută pe stradă și chiar asaltată de fani.

Într-un interviu acordat în 2007 pentru publicația „Adevărul”, Luiza povestea cum a ajuns să fie aleasă pentru rolul care a făcut-o celebră. Totul a început la o preselecție pentru emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”, unde a fost remarcată de echipa care pregătea noua campanie publicitară.

„Era chiar de ziua mea, pe 14 mai. Venisem la o preselecţie la emisiunea «Copiii spun lucruri trăsnite». O doamnă a vorbit cu mine și s-a amuzat atât de tare încât le-a spus părinților mei că sunt calificată înainte de a începe proba. Așa m-au văzut cei cu reclama la salam. Le-a plăcut că eram sâsâită”, povestea Luiza.

Cu ce se ocupă acum Luiza

Succesul reclamei a fost imens, iar micuța Luiza a devenit peste noapte o mică vedetă. Oamenii îi cereau autografe, iar ea a învățat să scrie doar pentru a le putea oferi semnături fanilor.

„Mi se cereau autografe pe postere și calendare. Le scriam cu litere de tipar, apoi mama m-a învățat să scriu și de mână. Nu scăpam până nu le spuneam replica din reclamă. Era obositor, eram prea mică să înțeleg ce înseamnă să fii vedetă”, își amintea ea.

După perioada copilăriei petrecute în lumina reflectoarelor, Luiza și-a urmat studiile cu rezultate remarcabile. A absolvit gimnaziul în 2012 cu media generală 9,80 și a fost admisă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, unul dintre cele mai prestigioase licee din România.

Astăzi, Luiza Lucuța are 26 de ani și este pasionată de muzică. Postează frecvent pe rețelele de socializare clipuri în care cântă, iar talentul ei a atras numeroase aprecieri din partea celor care o urmăresc.

Citește și

EVENIMENT Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
13:57
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea Catedralei Neamului
ECONOMIE Dezvăluirea unui diplomat francez. De ce francezii se mută în România la bătrânețe: „Maică-mea a trăit în Franța și de curând s-a mutat în România”
13:12
Dezvăluirea unui diplomat francez. De ce francezii se mută în România la bătrânețe: „Maică-mea a trăit în Franța și de curând s-a mutat în România”
DECIZIE Ce proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Riscuri pentru vecinii de la curte
09:58
Ce proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Riscuri pentru vecinii de la curte
Mediafax
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
Digi24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Vânt puternic și ploi în București vineri: Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Polițiștii i-au arătat lui Igor Cuciuc IMAGINILE din noaptea tragediei și a simțit cum i se frânge inima: "A fost periculos. Nu trebuia să facă...". Ce a descoperit în localul unde Andreea Cuciuc a murit este DUREROS: "Se vede pe cameră"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Sonia Delaunay, vizionara care a pictat lumea în culori