Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani

Luiza Luncuța, așa o cheamă pe fetița simpatică din reclama la salam săsesc difuzată în urmă cu aproape 20 de ani. Astăzi, ea duce o viață departe de lumina reflectoarelor, la mii de kilometri distanță de țara natală. O perioadă, Luiza a locuit în Scoția, iar după ce și-a terminat studiile s-a stabilit în Australia, unde locuiește în prezent.

E greu să te gândești la salamul săsesc fără să îl asociezi cu fetița din reclamă. Luiza Luncuța a cucerit toate inimile românilor odată cu apariția ei, dar iată cum arată acum și cu ce se ocupă.

Luiza a cucerit instant inimile românilor

Toți ne amintim cu drag de celebra reclamă la salam săsesc care s-a transformat într-un fenomen în anii 2000. Imaginea fetiței simpatice care pronunța stâlcit „salam săsesc” a rămas încă vie în mintea românilor. Micuța din reclamă se numește Luiza Lucuța, iar astăzi este o tânără remarcabilă, cu o viață departe de lumina reflectoarelor.

La acel moment, Luiza avea doar patru ani și jumătate când a cunoscut faima prin intermediul reclamei la salamul săsesc. Vocea ei sâsâită și expresia adorabilă i-au cucerit imediat pe telespectatori. Sportul a devenit viral la vremea aceea, iar Luiza era recunoscută pe stradă și chiar asaltată de fani.

Într-un interviu acordat în 2007 pentru publicația „Adevărul”, Luiza povestea cum a ajuns să fie aleasă pentru rolul care a făcut-o celebră. Totul a început la o preselecție pentru emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”, unde a fost remarcată de echipa care pregătea noua campanie publicitară.

„Era chiar de ziua mea, pe 14 mai. Venisem la o preselecţie la emisiunea «Copiii spun lucruri trăsnite». O doamnă a vorbit cu mine și s-a amuzat atât de tare încât le-a spus părinților mei că sunt calificată înainte de a începe proba. Așa m-au văzut cei cu reclama la salam. Le-a plăcut că eram sâsâită”, povestea Luiza.

Cu ce se ocupă acum Luiza

Succesul reclamei a fost imens, iar micuța Luiza a devenit peste noapte o mică vedetă. Oamenii îi cereau autografe, iar ea a învățat să scrie doar pentru a le putea oferi semnături fanilor.

„Mi se cereau autografe pe postere și calendare. Le scriam cu litere de tipar, apoi mama m-a învățat să scriu și de mână. Nu scăpam până nu le spuneam replica din reclamă. Era obositor, eram prea mică să înțeleg ce înseamnă să fii vedetă”, își amintea ea.

După perioada copilăriei petrecute în lumina reflectoarelor, Luiza și-a urmat studiile cu rezultate remarcabile. A absolvit gimnaziul în 2012 cu media generală 9,80 și a fost admisă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, unul dintre cele mai prestigioase licee din România.

Astăzi, Luiza Lucuța are 26 de ani și este pasionată de muzică. Postează frecvent pe rețelele de socializare clipuri în care cântă, iar talentul ei a atras numeroase aprecieri din partea celor care o urmăresc.