Prima pagină » Social » Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii

Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii

23 ian. 2026, 18:44, Social
Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii

Din 2026, românii care au în întreținere soțul, soția sau părinții fără venituri proprii fiscalizate trebuie să țină cont de reguli noi privind accesul acestora la sistemul public de sănătate. Eliminarea statutului de coasigurat fără plată pentru aceste categorii de persoane obligă contribuabilii să opteze explicit pentru asigurarea lor, prin depunerea Declarației unice și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), comprima Playtech.

Asigurarea la sănătate a soțului, soției sau a părinților fără venituri nu este obligatorie, ci opțională. Totuși, fără această procedură, persoanele aflate în întreținere nu vor avea calitatea de asigurat în sistemul public.

Contribuția datorată pentru fiecare persoană asigurată este de 2.430 de lei, sumă calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul echivalente cu șase salarii minime brute pe economie. Pentru anul 2026, salariul minim brut luat ca referință este cel în vigoare la 1 ianuarie, respectiv 4.050 de lei, rezultând o bază de calcul de 24.300 de lei.

Modelul de Declarație unică utilizat pentru această procedură este cel aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.736 din 23 decembrie 2025. Formularul poate fi completat fie în format tipărit, fie prin varianta online pusă la dispoziție de ANAF, care înlocuiește vechiul PDF inteligent.

Varianta pe hârtie

În cazul completării pe hârtie, contribuabilul va descărca formularul 212 și va completa datele sale de identificare, nu pe cele ale persoanei aflate în întreținere.

La capitolul dedicat CASS, se va selecta secțiunea privind plata contribuției pentru persoanele aflate în întreținere, conform articolului 182 din Codul fiscal.

Aici se introduc datele persoanei asigurate, CNP-ul acesteia, baza de calcul de 24.300 de lei și suma datorată de 2.430 de lei. Totalul contribuției se reia în secțiunea de sinteză, iar declarația este semnată de persoana cu venituri fiscalizate.

Plata se face în două tranșe

Pentru cei care aleg varianta online, formularul interactiv este disponibil în Spațiul Privat Virtual. După selectarea declarației inițiale, se bifează opțiunea privind persoanele aflate în întreținere și se adaugă fiecare persoană care urmează să fie asigurată. Sistemul calculează automat suma datorată, afișând un rezumat al obligațiilor înainte de generarea fișierului PDF pentru depunere.

Plata contribuției se face în două tranșe, conform regulilor aplicabile din septembrie 2025. La momentul depunerii declarației, contribuabilul achită 25% din sumă, adică 608 lei. Restul de 75%, respectiv 1.822 de lei, trebuie plătit până la 25 mai 2027. Plata se efectuează în contul unic de trezorerie „5504”, corespunzător domiciliului fiscal.

Asigurarea de sănătate obținută astfel este valabilă timp de 12 luni, începând cu data depunerii declarației și a achitării primei tranșe. Calitatea de asigurat poate fi verificată ulterior pe platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Recomandarea autorului: Asigurări de sănătate 2026. Cine mai este scutit, cine plătește și cât costă asigurarea

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Umbra Germaniei asupra Constantinopolului: O misiune care a tulburat echilibrul european
FLASH NEWS De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție
19:00
De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție
ULTIMA ORĂ 🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
18:58
🚨 Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation
DESTINAȚII Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
18:53
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum
ULTIMA ORĂ După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând
18:09
După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând
FLASH NEWS Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia
17:55
Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia
SPORT Jucăm cu Turcia și pentru „barajul” la handbal, nu numai la fotbal!
17:53
Jucăm cu Turcia și pentru „barajul” la handbal, nu numai la fotbal!

Cele mai noi

Trimite acest link pe