Consiliul Național al Audiovizualului a respins, miercuri, cererea postului Realitatea Plus de anulare a deciziei de retragere a licențelor de emisie. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat de ce, din punctul său de vedere, putem vorbi în cazul CNA de o cenzură și un abuz de putere care contravine statutului său.

Ion Cristoiu a avertizat că, în prezent și de ceva ani, CNA nu mai reprezintă partidele care îi delegă pe membrii instituției. Astfel că, reprezentanții instituției pot fi suspectați de alte influențe.

Un vector important în acest sens este numirea în cadrul consiliului a fostului purtător de cuvânt al BNR, Vasile Bănescu. Care a dezechilibrat complet acea structură, a observat moderatorul Ionuț Cristache. Și poziția Monicăi Gubernat a influențat decizia CNA, a mai observat Cristoiu.

”Nu s-a mai ocupat nimeni de aceastră structură. Ea (n.r. – criza) a fost adâncită de decizia lui Marcel Ciolacu de a-l numi pe Bănescu. La care s-a adăugat și trecerea Monicăi Gubernat, care e de la PSD… Deci la ora actuală, se pare că cei de la CNA nu mai ascultă de partide, ascultă de altcineva”.

”E o victorie a Realității, i-a obligat să facă o acțiune antidemocratică”

În context, reputatul jurnalist a adus în discuție propria sa experiență negatică cu CNA, care i-a blocat conturile de socializare unde publica diferite comentarii sau analize, în mai multe rânduri. Acesta apreciază că decizia extremă luată de instituție a demascat, de fapt, ”o decizie antidemocratică”.

”La fel ca în cazul anulării alegerilor, e o victorie a Realității deoarece i-a obligat să facă o acțiune antidemocratică. Ca și în cazul anulării alegerilor, n-au mai avut mijloace mai subtile băieții. Este o greșeală uriașă care martirizează un post. E o uriașă lovitură pe care și-o dă regimul pentru că arată că nu suportă adevărul (….) Mie mi-au dat penalizări pentru orice, și dacă respiram. Asta e manevra”, a completat invitatul.

