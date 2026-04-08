Cine e la butoanele CNA? Cristoiu: Nu mai ascultă de partide, ascultă de altcineva/Regimul nu suportă adevărul

Consiliul Național al Audiovizualului a respins, miercuri, cererea postului Realitatea Plus de anulare a deciziei de retragere a licențelor de emisie. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat de ce, din punctul său de vedere, putem vorbi în cazul CNA de o cenzură și un abuz de putere care contravine statutului său.

Ion Cristoiu a avertizat că, în prezent și de ceva ani, CNA nu mai reprezintă partidele care îi delegă pe membrii instituției. Astfel că, reprezentanții instituției pot fi suspectați de alte influențe.

Un vector important în acest sens este numirea în cadrul consiliului a fostului purtător de cuvânt al BNR, Vasile Bănescu. Care a dezechilibrat complet acea structură, a observat moderatorul Ionuț Cristache. Și poziția Monicăi Gubernat a influențat decizia CNA, a mai observat Cristoiu. 

Nu s-a mai ocupat nimeni de aceastră structură. Ea (n.r. – criza) a fost adâncită de decizia lui Marcel Ciolacu de a-l numi pe  Bănescu. La care s-a adăugat și trecerea Monicăi Gubernat, care e de la PSD… Deci la ora actuală, se pare că cei de la CNA nu mai ascultă de partide, ascultă de altcineva

”E o victorie a Realității, i-a obligat să facă o acțiune antidemocratică”

În context, reputatul jurnalist a adus în discuție propria sa experiență negatică cu CNA, care i-a blocat conturile de socializare unde publica diferite comentarii sau analize, în mai multe rânduri. Acesta apreciază că decizia extremă luată de instituție a demascat, de fapt, o decizie antidemocratică.

”La fel ca în cazul anulării alegerilor, e o victorie a Realității deoarece i-a obligat să facă o acțiune antidemocratică. Ca și în cazul anulării alegerilor, n-au mai avut mijloace mai subtile băieții. Este o greșeală uriașă care martirizează un post. E o uriașă lovitură pe care și-o dă regimul pentru că arată că nu suportă adevărul (….) Mie mi-au dat penalizări pentru orice, și dacă respiram. Asta e manevra”, a completat invitatul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Marius Tucă: Retragerea licenței Realitatea Plus este o nouă lovitură dată democrației

Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce este un advertorial și cum te ajută în SEO și branding (P)
