Ce pensie are Maria din Iași, după 32 de ani de muncă în domeniul chimiei: „Mi-au rămas doar 200 lei pentru Paște”

Maria Luca din Iași este una din persoanele care anul acesta va trece printr-o perioadă grea de sărbători. Femeia în vârstă de 71 de ani a spus cu lacrimi în ochi că trebuie să împartă 200 de lei pentru a avea câteva preparate pe masa de Paște.

Ce pensie primește o femeie din Iași după 32 de ani de muncă

Potrivit BZI, nu este singurul caz, pensionarii din Iași spun că se descurcă greu cu banii, iar anul acesta au renunțat la carnea de miel sau la alte produse, pentru că nu își permit să le cumpere. În Iași sunt aproximativ 160.000 de pensionari, iar aproximativ 30.000 primesc pensia minimă de 1.281 de lei.

Duminică, 5 aprilie 2026, femeia s-a aflat la Piața Alexandru cel Bun, verificând prețurile și făcându-și lista de cumpărături. Pentru masa de Paște dispune doar de 200 de lei și nu știe cum să-i folosească, deoarece produsele sunt foarte scumpe. Pensionara explică că o parte importantă a pensiei se duce lunar pe medicamente, iar restul îl cheltuiește pe alimente.

„Bugetul de anul acesta e pe minus: 200 de lei am la mine. Nu știu ce să cumpăr și cum să-i împart. Mielul e exclus. Știți cum e? Mă abțin (n.r. – spune pensionara, cu ochii în lacrimi). Toată lumea plânge, e greu… Atât am. Când mă gândesc că trebuie să merg la farmacie și ce prețuri sunt… Astăzi am fost la medic să îmi fac analize. Am anemie, tensiune, probleme. Cheltui mulți bani pe medicamente. Nu știu ce să fac și cum să-i împart. Doar să mă duc să iau o bucățică de carne de pui și să fac salată de boeuf, și ce mai am prin congelator, cumpărat treptat. Scot de acolo și mai fac niște pârjoluțe. Am 32 de ani de muncă în domeniul chimiei, iar pensia e 2.183 de lei”, susține Maria Luca, pensionară din Iași.

