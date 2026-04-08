O conductă crucială pentru Arabia Saudită, care ocolește strâmtoarea Ormuz, a fost avariată în urma unui atac iranian. Ce avertizează experții

Conducta petrolieră est-vest a Arabiei Saudite, care joacă un rol crucial și care reprezintă în prezent singura cale de ieșire pentru exporturile de țiței ale țării, a fost lovită în urma unui atac iranian, iar alte instalații din regat au fost, de asemenea, vizate, a declarat, miercuri, pentru Reuters o sursă din industrie.

Conducta transporta aproximativ 7 milioane de barili pe zi (bpd) din zona petrolieră principală a regatului, situată în est, către portul Yanbu de la Marea Roșie, după ce Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, blocând astfel volume uriașe de petrol și gaze și provocând o creștere vertiginoasă a prețurilor pe piețele energetice mondiale.

Se preconizează că fluxurile prin conductă vor fi afectate, a declarat sursa, adăugând că se evaluează pagubele. Acest lucru ar putea agrava ceea ce experții au numit cea mai gravă criză energetică din lume.

Aramco utilizează aproximativ 2 milioane de barili pe zi pe piața internă, iar aproximativ 5 milioane de barili rămân, pe zi, pentru export. Încărcările din Yanbu au atins o medie de 4,6 milioane de barili pe zi, aproape de capacitatea maximă, în săptămâna care a început pe 23 martie, arată datele privind transporturile.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat miercuri, într-un comunicat, că a lovit cu rachete și drone mai multe ținte din regiune, printre care și ceea ce a numit instalații petroliere ale unor companii americane din Yanbu.

Reamintim că, odată cu închiderea aproape completă a portului Ormuz, Arabia Saudită a redirecționat petrolul printr-o conductă de 1.200 de kilometri către portul vestic Yanbu.

