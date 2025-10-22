Prima pagină » Social » Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”

Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”

Oana Zvobodă
22 oct. 2025, 12:02, Social
Deshumare în dosarul
Una dintre victimele dosarului „Pantelimon” este deshumată la Cimitirul Metalurgiei, după mai bine de un an și jumătate de la înmormântare. 

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, măsura este una dintre cele mai intruzive.

„În cimitirul Metalurgiei se desfășoară deshumarea uneia dintre victimele din dosarul Pantelimon. Deși, în acest moment, nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în același timp este în desfășurare si o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei și deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri respectiv aceea a deshumarii cadavrului”, a precizat avocatul.

Cimitirul Metalurgiei

„Probele trebuie să aibă o limită”

Avocatul menționează că nu poate fi identificată concentrația de noradrenalină după ce a trecut o perioadă atât de mare de timp de la înhumare.

„Se cunoaște din alte expertize că indiferent de concentrația de noradrenalina, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare.

Procurorii vor să identifice dacă ar fi fost rupte coastele acestuia o dată cu aplicarea manevrelor de resuscitare despre care se spune că au fost aplicate la vremea respectivă. Este o probă indirectă și obținută cu sacrificiul moral al familiei.

Probele trebuie să aibă o limită în momentul în care nu ai beneficii pentru anchetă. Din punctul meu de vedere nu vor exista beneficii pentru anchetă. Trupul a fost înhumat în pâmânt. Noi nu știm cum a lucrat pământul. Sunt detalii îngrozitoare pentru anchetă care, cu siguranță, vor afecta familia și nu cred că vor aduce vreun beneficiu anchetei. INML organizează o expertiză prin care să dovedească, dacă va fi cazul, dacă există legătură de cauzalitate între toate sutele de acte medicale atașate și, bineînțele, scăderea dozei de noradrenalină și, în cele din urmă, decesul. Deshumarea este o probă care nu s-ar fi impus”, completează Adrian Cuculis.

În urma deshumării, cadavrul a fost dus la INML în vederea efectuării necropsiei.

Doi medici de la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost arestați preventiv, după ce au fost acuzați că scădeau fără justificare medicală doza de noradrenalină la anumiți pacienți aflați în stare gravă în secția de Terapie Intensivă. Aceștia le-ar fi ordonat asistentelor medicale să nu opereze în foile medicale modificarea dozei de adrenalină.

Cele două doctorițe au fost lăsate în libertate fără nicio măsură preventivă, pe 20 august, după o lună petrecută în arest preventiv.

Noi stenograme terifiante din dosarul morților suspecte de la Pantelimon: „Facem curăţenie, doamna doctor, cum altfel"

Răsturnare de situație după ancheta de la Spitalul Pantelimon. Secția ATI REDUCE drastic numărul de paturi și cere redirecționarea pacienților critici

