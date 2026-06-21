Fostul ministru de finanțe a ieșit din Penitenciarul Focșani mai degrabă discret: fără declarații, fără spectacol, cu șapca trasă puțin peste ochi și cu aerul acela de „hai că s-a terminat și capitolul ăsta”. Dar adevărata poveste nu e la poartă, ci în dosarul de eliberare condiționată, unde găsești de toate: reflecții, explicații, regrete și câteva formulări pe care, sincer, nu te aștepți să le citești într-o ”autobiografie” de fost demnitar.

Printre idei mari despre viață, politică și transformare personală, apare și un argument care a spart registrul și cu siguranță martorii din sala de judecată s-au abținut să nu bufnească în râs.

”A avut grijă și de trei generații de pisici, 11 la număr. Tot la Rahova a învățat să facă brățări, a învățat să picteze, a învățat să deseneze și a învățat să gătească. A avut timp pentru sute de introspecții.

A avut timp să vadă natura cum nu o văzuse niciodată. Dar, cel mai important lucru, a avut timp şi şi-a făcut timp să stea de vorbă cu sute de colegi, de deținuți și să fie cu sufletul și cu inima deschisă atunci când le asculta poveștile.

A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase, cât timp trăise în bula sa de cristal, de ales al poporului”, a susținut Darius Vâlcov în pledoaria citită de către avocatul său în fața judecătorilor.

Dacă vă întrebați cum arăta, în realitate, „bula de cristal” a lui Vâlcov, ar fi de precizat că fostul ministru deține, printre altele, o vilă ultracentrală, de lux, cu 13 camere dispuse pe trei niveluri.

Locuință în care stăteau ”blindate” 101 tablouri purtând semnături atribuite unor pictori celebri, inclusiv Pablo Picasso, alături de lingouri de aur și seifuri pline cu bani cash.

În același registru, Vâlcov a insistat pe ideea de schimbare, cum că nu mai este omul funcțiilor publice, ci omul care a „înțeles”, care „a reflectat”, care și-a propus ca după eliberare să se dedice unui proiect dedicat animalelor de companie.

”Golden Buzz” pentru emoție: cum a intrat salata de vinete în pledoaria de eliberare

În fața instanței, Darius Vâlcov a venit cu varianta „full HD” a eliberării: știa deja cum iese, cum se îmbracă și cum îl așteaptă masa acasă. A dezvoltat ideea până la detaliu, de parcă dosarul era despre logistica revenirii, nu despre condiții legale.

”Mama m-a sunat și mi-a spus, de fapt am sunat și mi-a spus îngerul meu, așa-mi spune câteodată, am visat că o să vii acasă îmbrăcat în costum, cămașă albă, bărbierit (eu de obicei nu mă bărbieresc) și vei mânca împreună cu mine mâncarea ta favorită, salata de vinete si caș, ele te vor aștepta pe masă”.

Și a plusat invocând un un verset din Noul Testament prin care a cerut… un mic ”miracol” în familia sa.

”Însuflețit pe Noul Testament, de scrierile acestuia – Matei 7.7 – care spune: «Cere și ţi se va da», imploră pentru că alt termen mai puternic pentru «vă rog» nu cunoaște, instanța să fie cea prin care Dumnezeu înfăptuiește astăzi o nouă minune familiei sale și să i se permită ca în această seară, îmbrăcat în cămașa albă, bărbierit, să mănânce la masa copilăriei sale, salata de vinete și caş, în timp ce-i sărută mâinile mamei sale și plâng unul în brațele celălalt de bucurie”.

Darius Vălcov nu și-a omis nici concubina în pledoaria de liberare, fostul demnitar a adus în discuție și viața sentimentală, invocând-o ca motiv în plus pentru reîntoarcerea acasă. A susținut că vizitele și sprijinul ei constant din detenție au contat în procesul de „schimbare” .

După ce a livrat emoție „la pachet”: familie, întoarcere ca-n filme și tot decorul de acasă, judecătorii au părut suficient de impresionați încât să spună „da” liberării condiționate. După asemenea discurs la sentiment, dacă era la ”Românii au talent”, primea sigur un Golden Buzz.

Vă reamintim că Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv în 2023 la 6 ani de închisoare cu executare, într-un dosar de corupție în care procurorii au reținut fapte de trafic de influență și spălare de bani. Ancheta a vizat sume importante, inclusiv o mită estimată la aproximativ 2 milioane de euro, primită prin interpuși în perioada în care deținea funcții publice.