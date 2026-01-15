Un deținut încarcerat la Penitenciarul Arad a murit, la vârsta de 30 de ani, după ce personalul medical al închisorii l-ar fi tratat cu analgezice cu toate că suferea de o infecție a creierului. Bărbatul a decedat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, după o agonie de șase zile.

Robert Gabriel Bernhardt a fost închis la data de 19 iunie 2025, la Penitenciarul Timișoara, în urma unei condamnări de 3 ani și 9 luni pentru trafic și consum de droguri.

Ulterior, la data de 17 iulie, acesta a fost transferat la Arad și închis în regim de maximă siguranță.

Două săptămâni de tratament cu analgezice

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), deținutul începuse, spre sfârșitul anului trecut, să acuze stări de rău general și dureri mari de cap.

Sursele citate au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că tânărul ar fi fost dus la cabinetul medical. Timp de aproximativ două săptămâni, ar fi fost tratat numai cu analgezice. Pentru că pastilele îi diminuau durerile, personalul medical a considerat că pacientul răspunde la tratament.

În noaptea de Revelion, starea de sănătate a condamnatului s-a agravat foarte tare, iar conducerea a decis să-l transporte la Spitalul Județean Arad.

Bernhardt a fost internat imediat la Secția Neurologie, după ce investigațiile medicale au indicat faptul că, din cauza unei sinuzite netratate, omul a făcut o infecție la creier.

Medicii au anunțat procurorii

Ținut la terapie intensivă, deținutul a murit la data de 9 ianuarie 2026, după ce medicii au încercat să-l resusciteze timp de o oră. După ce a fost declarat decesul, cadrele medicale au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad împreună cu Poliţia Municipiului Arad.

Robert Gabriel Bernhardt a fost reținut în 21 mai 2025, alături de alte zece persoane, într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc, instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au ridicat atunci diferite cantități de droguri de mare risc și substanțe psihoactive (MDMB-INACA, MDMB-4en-PINACA și MDMB-BUTINACA) porționate și ambalate (în folii de aluminiu și punguțe).

