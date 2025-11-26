Experții au dezvăluit ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion

Experții au venit cu o explicație asupra fenomenului în care un fulger lovește un avion, eveniment care are loc periodic.

Multe persoane nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși este un eveniment rar, tot se întâmplă periodic. Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te afli într-un avion în timpul unui astfel de incident.

Un asemenea fenomen poate fi periculos, iar unele avioane chiar s-au întors din drum sau au aterizat de urgență după ce au fost lovite de un fulger. Însă, avioanele moderne au introdus diferite elemente pentru a se proteja de astfel de incidente.

Ce se întâmplă când un avion lovește un fulger

Kowalewicz s-a aflat la bordul unui avion atunci când acesta a fost lovit de fulger și a dezvăluit cum s-a simțit incidentul.

„S-a simțit de parcă o camera cu bliț s-a aprins fix în ochii mei”, a declarat însoțitorul de bord. „O secundă mai târziu, am auzit pilotul cum spunea că trebuie să ne întoarcem în Varșovia.”

„Aeronava nu pățise nimic. Dar, logic, e mai bine să te întorci și să iei un alt avion decât să afli la Roma că trebuie să aterizezi de urgență,” a continuat Kowalewicz.

Avioanele moderne sunt proiectate să reziste la multe condiții de mediu, inclusiv la loviturile de fulger. Deși acest lucru poate fi înfricoșător pentru cei de la bord, milioane de volți de electricitate ies dintr-un avion în mod controlat.

„Avioanele comerciale standard sunt proiectate să reziste loviturilor de trăsnet”, dr. John Hansman, profesor de aeronautică în cadrul MIT.

Experții susțin că există șanse mai mari ca un avion de dimensiuni mici să fie lovit de fulger. Cele mari sunt atât de robuste încât pot face față aproape fiecărui fulger.

Un avion aflat în zbor poate fi considerat o cușcă Faraday atunci când e acoperit cu un material conductiv continuu, inclusiv plăci metalice, pentru a împiedica undele electromagnetice să pătrundă în interiorul „cuștii”.

Unele fulgere pot lovi avioanele

Chiar dacă, în cele mai multe situații, un fulger nu afectează aeronava, există și excepții. În 1967, o aeronavă a explodat după ce un fulger a lovit rezervorul de combustibil.

Cablurile au permis electricității să producă un arc care a aprins vaporii de combustibil, ceea ce a provocat explozia.

