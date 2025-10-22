Prima pagină » Știri externe » Ce fenomen rar a apărut pe cer. Fulgere roșii surprinse în imagini

Ce fenomen rar a apărut pe cer. Fulgere roșii surprinse în imagini

22 oct. 2025, 10:08, Știri externe
Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii, unul dintre cele mai rare fenomene luminoase din lune, în care străluciri roșii aprinse apar brusc pe cer.

Fotograful neozeelandez Tom Rae și colegii săi spanioli, Dan Zafra și José Cantabrana, erau plecați de pe 11 octombrie să fotografieze Calea Lactee deasupra stâncilor de lut Ōmārama, pe Insula de Sud, când au fost martorii neașteptați ai acestui eveniment spectaculos.

Cei trei credeau că vor fi norocoși dacă vor prinde o seară senină, însă noaptea lor s-a transformat într-una spectaculoasă.

Cantabrana a sugerat faptul că ar putea asista la un spectacol de fulgere roșii, după ce a văzut că o furtună se forma la orizont. „Verifica fișierele pentru o panoramă cu Calea Lactee și a descoperit că surprinsese fulgere roții”, a spus el. „Mie și lui Dan pur și simplu nu ne venea să credem, am început să țipăm, să râdem și să ne agităm în întuneric.”

Ce sunt fulgerele roșii

Fulgerele roșii sunt descărcări electrice în atmosfera superioară, generate de furtuni. Spre deosebire de cele obișnuite, care se propagă spre sol, fulgerele roșii se îndreaptă în sus, către straturile superioare ale atmosferei, formând structuri care pot semăna cu meduze.

Prima fotografie a unui astfel de fenomen a fost realizată accidental în 1989, de o echipă de la Universitatea din Minnesota. Fulgerele roșii durează doar o milisecundă, fiind rareori vizibile cu ochiul liber, însă Rae a avut noroc. „Priveam exact în direcția în care s-a produs unul, o coincidență perfectă, mă uitam în locul potrivit al cerului și am văzut o scurtă străfulgerare roșie”, a spus el.

Pentru Rae, un fotograf premiat specializat în peisaje nocturne, a fost un vis devenit realitate. „Ai impresia că vezi ceva ireal, e un fenomen aproape eteric…are o nuanță de roșu profund care durează o fracțiune de secundă, dar este fascinant de privit.”

Pentru a surprinde un astfel de fenomen este nevoie de o stăpânire tehnică avansată, cunoștințe științifice și o doză de creativitate, a spus fotograful. „Este un tip de fotografie complex, dar extrem de satisfăcător.”

