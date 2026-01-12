Incendiu în Pipera. A ars patiseria din apropierea stației de metrou

Un incendiu a izbucnit în această dimineață, în zona Pipera din București. Patiseria din apropierea stației de metrou a ars. Pompierii au intervenit la fața locului.

La patiseria din apropierea stației de metrou Pipera au intervenit 4 autospeciale, pentru a stinge flăcările. Potrivit datelor, întregul local a ars complet în interior. Momentan, nu se cunosc cauzele pentru care a pornit incendiul.

Poliția dirijează traficul de pe Dimitrie Pompeiu, la această oră.

Incendiu în Teleorman, ieri după-amiază

Duminică după-amiază, un alt incendiu a mistuit o casă din Municipiul Roșiorii de Vede. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și un echipaj SAJ.

„La sosirea salvatorilor a fost gasită o bătrână (proprietara), în vârstă de circa 93 de ani, afară, în zăpadă, autoevacuată, fiind cunoscută ca având probleme cu vederea.

În interiorul locuinței, la nivelul bucătăriei, incendiul se manifesta mocnit, cu degajare mare de fum, la o hotă și un aragaz, cu pericol de extindere la elementele de mobilier și materialele textile din apropiere.

Incendiul a fost lichidat rapid de pompierii militari roșioreni, iar proprietara, cu atac de panică și ușoară hipotermie, a fost preluată de echipajul SAJ Teleorman, a primit primul ajutor calificat și a fost transportată la spital pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalația electrică a hotei”, au transmis autoritățile din Teleorman

Știre în curs de actualizare.