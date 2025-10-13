Povestea tristă a unui copil abandonat la naștere a luat o turnură neașteptată și norocoasă, odată cu intrarea ân viața sa a unei femei care i-a schimbat destinul. Drumul său a explodat, ajungând la un liceu privat de artă, în marile galerii de artă ale lumii și fiind premiat de NASA.

Vlad Mureșan s-a născut în maternitatea din Gherla (județul Cluj), acum 30 de ani. A fost abandonat de familie, primii ani din viață petrecându-i într-un centru de copii din Cluj-Napoca. Nu are amintiri din acea perioadă, și e convins că, din cauza suferinței imense, creierul lui le-a inhibat. La 5 ani, a fost luat în plasament de o familie care i-a oferit multă iubire. A urmat un liceu privat din Cluj, care i-a oferit bursă, iar azi este artist vizual și grafician tehnic, premiat de NASA, oferind dovada că iubirea și educația pot rescrie orice destin, scrie totuldespremame.ro.

„Femeia care m-a învățat ce înseamnă iubirea”

La sfârșitul anului 2000, un copil de 5 ani își ridica ochii pe holul centrului „Prichindel” din Cluj, către o femeie care l-a privit cu infinită tandrețe. „Am avut un noroc imens să fiu luat în asistență maternală de această familie. Am fost primit cu căldură, iubire și compasiune din prima secundă în care am trecut pragul casei”, povestește Vlad.

După ce a ajuns în casa Mariei, asistent maternal profesionist, viața lui s-a colorat. Maria l-a plimbat peste tot prin țară, l-a învățat să citească și să fie curios. În casa ei, Vlad a descoperit ce înseamnă grijă, atenție și susținere permanentă.

Deși familia a încheiat activitatea de asistență maternală când Vlad a împlinit 18 ani, legătura dintre ei a rămas la fel, fiind chiar nuanțată de trecerea anilor.

„O vizitez și acum. M-a sprijinit moral și cu tot ce a putut. A fost, este și va fi mama mea. Am învățat că nu e nevoie să ai același sânge pentru a oferi iubire, educație, bunăstare și afecțiune unui alt om care are nevoie de asta, mai ales dacă o faci necondiționat. Am învățat să mă deschid și eu și să fac parte din ceva mai mare decât doar eu, singur”.

„Arta a fost făcută pentru mine, și eu pentru artă”

Vlad Mureșan s-a simțit condus către artă în adolescență, fiind susținut de familia care l-a crescut, care l-a văzut un copil atent, curios și talentat.

„Acești minunați oameni au observat înclinația mea spre artă și spre curiozitatea de a crea. Mi-au alimentat acest interes, mi-au cumpărat materiale de creație, mi-au oferit posibilitatea de a merge la diferite cursuri, în ciuda posibilităților financiare limitate. Au fost alături de mine și m-au învățat primele concepte în desen, culoare și formă. În special mama mea, căci așa îmi doresc să mă refer la ea, doamna care m-a luat în plasament”, își amintește Vlad.

A absolvit Transylvania College, din Cluj-Napoca, unde a urmat curricula Cambridge, apoi a dat examene tip IGCSE și AS/A-Level. Cel mai avansat examen a fost cel din Artă A-Level, unde a luat 96/100 de puncte. La acest liceu am avut posibilitatea de a studia prin bursa de artă oferită de Fundația Transylvania College timp de 4 ani (2010-2014).

Examenele IGCSE evaluează cunoștințele din mai multe discipline, fiind recunoscute internațional. Examenele AS/A-Level sunt examenele de final de liceu din sistemul Cambridge, sunt de nivel universitar, foarte riguroase, recunoscute la admiterea în universități din Marea Britanie, SUA și Europa. În cazul lui Vlad, obținând 96/100 la examenul de Artă A-Level, practic a fost evaluat la standard internațional, la același nivel cu elevii din Marea Britanie – o performanță remarcabilă.

După liceu, a urmat Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, la secția Grafică. A absolvit licența în 2017, iar în 2018 an a urmat și masteratul, pe care l-a absolvit în anul 2020. Tema masteratului a fost una amboțioasă: „Psihopatologia artistică și arta psihopatologică la oameni suferinzi de diferite boli mintale. Pornind de la artistulsîu preferat – Vincent van Gogh – a cărui viață și tehnică impresionistă au avut un impact major în formarea sa ca artist vizual, a decis să cerceteze modul în care bolile mintale schimbă expresia artistică.

„Arta, de multe ori, a presupus o anumită investiție costisitoare în materiale – și asta se întâmplă și în prezent. Pe cealaltă parte, fără artă, nu știu ce m-aș face. E un mod prin care procesez lumea, un mod terapeutic de a rezista tuturor presiunilor”.

De la Cluj la NASA și Berlin – când visul se împlinește

Pasiunea lui Vlad Mureșan pentru artă s-a împletit armonios cu fascinația pentru știință. Încă din liceu, a fost curios să afle cum se mișcă stelele și planetele, cum funcționează atomii și neutronii. Această curiozitate l-a dus la NASA. „Concursul la NASA/NSS este unul dintre cele mai frumoase experiențe și premii de care sunt tare mândru și în ziua de azi. Profesoara de fizică din timpul liceului – la vremea aceea Gîrbovan Dorina – m-a recomandat pentru acest concurs”.

Lucrarea cu care a câștigat Marele premiu a fost viziunea sa despre viața pe Planeta Roșie. „În ea am dorit să exprim posibilitățile de a extinde viața pe Planeta Roșie într-un setup tehnologic avansat. Voi fi mereu recunoscător oamenilor și pentru această oportunitate, care mi-a cimentat interesul pentru știință și evoluție”.

Au urmat, firesc, și alte recunoașteri internaționale, ca premiul internațional de la Concursul de Artă și Știință Bill Bryson (International Schools), acordat de Societatea Regală de Chimie din Londra. În 2021, a venit invitația la Berlin. Pentru artist, toate aceste experiențe sunt dovezi că „arta și știința conlucrează îndeaproape în a înțelege modul în care universul lucrează, iar noi, oamenii, suntem aici să le punem la un loc pentru a evolua”.

Drumul său a fost greu, dar l-a împlinit total. L-au ținut mereu focusat 3 lucruri simple, dar esențiale: să viseze, să fie curios și să revină de fiecare dată atunci când cade. O altă ancoră este curiozitatea, micile întrebări care clădesc întregul sens. Visează că va reuși ca artist independent.

„Am cunoscut-o pe mama mea naturală, dar am ales să mă opresc la atât”

Viața lui Vlad Mureșan a fost marcată și de momente în care care s-a lovit brusc de demonii trecutului. „Am întâlnit-o pe mama mea naturală de câteva ori, prin intermediul casei de copii. Am oprit contactul cu ea odată ce a început să facă presiuni pentru a mă lua acasă și pentru a mă lăsa de școală ca să încep să lucrez pentru a le duce bani acasă”.

Întâlnirea cu mama biologică a fost departe de ceea ce și-a imaginat. „Ceea ce cunosc este că mama mea naturală suferă de o boală mintală care nu i-a permis să mă crească. Restul membrilor familiei, alcoolici, probabil și tatăl meu natural, pe care nu l-am întâlnit niciodată. Nu m-a recunoscut ca fiind copilul său. Astfel, pentru a putea trăi, și pentru a avea o șansă reală la viață, am fost preluat de la spitalul din Gherla, unde m-am născut, și plasat la centrul de copii Prichindel, din Cluj”.

Însă, și de familia care l-a crescut a avut o despărțire dureroasă. „La 18 ani ai mei, familia a decis să încheie activitatea ca job, în urma faptului că soțul asistentei maternale a decedat. Însă noi tot am păstrat legătura, și în prezent încă o vizitez”. Pentru Vlad, aceste despărțiri dureroase au devenit creație. Le-a pus în arta sa.

