Ion Iliescu, copil abandonat de două ori. Lavinia Betea: „A fost o umilință îngrozitoare”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Era o practică mai veche aceasta pe care o vor relua la modul nemilos comuniștii după 1948 de a elimina de a nu da dreptul anumitor copii cu origine zisă nesănătoasă să urmeze școlile”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Aceasta a început prin a spune că rudele celor închiși, aveau privilegii. Aceștia aveau dreptul la vorbitor cu cei din închisoare. Siguranța, dacă descoperea că rudele transmit mesaje interzise sau fac trafic de alimente, îi interzicea. Automat, spune istoricul, aceștia deveneau la rândul lor ilegaliști. Cu tot acest context, Betea spune că a fost o perioadă dificilă pentru Ionel Iliescu. Al doilea abandon, a doua mare umilință a venit prin plecarea tatălui acestuia. Ion Iliescu devenise cu adevărat proscris.