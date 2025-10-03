Ion Iliescu, copil abandonat de două ori. Lavinia Betea: „A fost o umilință îngrozitoare”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Aceasta a început prin a spune că rudele celor închiși, aveau privilegii. Aceștia aveau dreptul la vorbitor cu cei din închisoare. Siguranța, dacă descoperea că rudele transmit mesaje interzise sau fac trafic de alimente, îi interzicea. Automat, spune istoricul, aceștia deveneau la rândul lor ilegaliști. Cu tot acest context, Betea spune că a fost o perioadă dificilă pentru Ionel Iliescu. Al doilea abandon, a doua mare umilință a venit prin plecarea tatălui acestuia. Ion Iliescu devenise cu adevărat proscris.
„Era și interesul celor din conducerea partidului pentru că aceste rude aveau drept de vorbitor cu cei din închisoare. Normal că atunci când siguranța, gardienii descopereau că ține legătura și în alt mod, că duce mesaje interzise că duce mai multă hrană decât trebuie, li se interzicea. Și atunci acești comuniști, dacă se și știa că sunt membri de partid, și în general se știa că au fost într-una informatori, erau nevoiți să se ilegalizeze. Ilegalizarea însemna viață într-o casă conspirativă sub numele acela de împrumut, fără legături cu familia, pentru că altfel ai fi deconspirat casa respectivă și pe alții cu care era în legătură. Și atunci este o perioadă foarte grea pentru băiat, pentru micu Ionel, pentru că el va fi luat de o mătușă a tatălui ca să fie îngrijit. Rămâne și fără această mamă adoptivă. Probabil la bunici este trimis băiatul mai mic, mezinul familiei, noii familii Alexandru Iliescu și Maria. Cel mic va fi trimis la bunici. Ionel, care era la școală, va rămâne în grija unei mătuși despre care iarăși se spune că avea conexiune cu Ana Pauker. Dar nu văd de ce trebuia să fie în legătură cu Ana Pauker, când aceasta fie era închisă în închisoare, fie plecase în Uniunea Sovietică. Deci al 2-lea abandon și a 2-a despărțire. Al doilea abandon, a 2-a despărțire de tată, o umilință și mai îngrozitoare pentru că acum este cu adevărat un proscris. Este legislația aceea foarte dură introdusă de legionari, în primul rând, apoi de către Antonescu împotriva comuniștilor. Băiatul va fi dat afară din școală, nu va putea să se ducă la liceu, să urmeze liceul. Era o practică mai veche aceasta pe care o vor relua la modul nemilos comuniștii după 1948 de a elimina de a nu da dreptul anumitor copii cu origine zisă nesănătoasă să urmeze școlile.”, a explicat istoricul.