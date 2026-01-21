Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă. Care este lungmetrajul adorat de actorul favorit la Oscar 2026

Timothée Chalamet a spus care este filmul românesc pe care el îl consideră o adevărată capodoperă. Actorul este considerat de specialiști marele favorit la câștigarea Oscarului de anul acesta, la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”.

Filmul românesc pe care Timothée Chalamet îl consideră o capodoperă

În urmă cu aproape o săptămână el a câștigat pentru prima dată Globul de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru filmul „Marty Supreme”. Chiar dacă nu a jucat niciodată într-un film regizat de un român, Timothée este un mare admirator al Noului Val Românesc.

Mulți nu știu despre el că are o „obsesie” pentru Cristi Mungiu și că un film pe care românul l-a realizat îl consideră o capodoperă.

În mai multe interviuri (inclusiv unul celebru pentru revista L’Officiel), Chalamet a menționat că, în perioada în care se pregătea pentru rolurile care l-au consacrat, a studiat intens realismul minimalist al regizorilor români.

Filmul românesc care i-a plăcut cel mai mult este „Bacalaureat”, pe care l-a recomandat public în multe rânduri. A spus despre el că este o capodoperă, fiind unul dintre cele mai bune scenarii pe care le-a analizat vreodată pentru a înțelege cum se construiește tensiunea.

Despre filmul Bacalaureat

Filmul „Bacalaureat”, de Cristian Mungiu, a avut premiera în 2016. Tată a doi copii, Cristian Mungiu a explicat că și-a dorit ca prin acest film să vorbească despre oamenii din generația lui și de una dintre cele mai importante probleme pe care le au părinții ajunși în jurul vârstei de 50 de ani: „să decidem exact ce le spunem copiilor noștri, ce discurs moral le oferim”.

