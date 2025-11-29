România este a 2-a cea mai periculoasă țară din Europa pentru șoferi în 2025

Din punct de vedere statistic, România rămâne a doua cea mai periculoasă țară europeană pentru șoferi. În 2024, Bucureștiul era însă pe primul loc. Acum „fruntașă” este Serbia, urmează pe locul 2 România iar locurile 3,4 și 5 sunt ocupate de Bulgaria, Grecia și Croația.

Grecia se clasează printre cele mai periculoase 5 țări din Europa pentru șofat în 2025 , conform datelor Consiliului European pentru Siguranță Rutieră și Transporturi, înregistrând 64 de decese rutiere la un milion de locuitori, relatează ertnews.gr.

Când vine vorba de șofat, Serbia se află în fruntea listei celor mai periculoase țări europene, cu 78 de decese rutiere la un milion de locuitori în 2024.

România este pe locul 2 la periculozitate

România și Bulgaria urmează cu 77, respectiv 74 de decese, în timp ce Grecia și Croația completează primele cinci locuri cu 64, respectiv 62 de decese la un milion de locuitori.

În schimb, Norvegia este cea mai sigură țară pentru condus din Europa, înregistrând doar 16 decese la un milion de locuitori. Suedia, cu 20 de decese, și Malta, cu 21, se numără, de asemenea, printre cele mai sigure țări.

Țările scandinave sunt mai sigure

Conform studiului, țările balcanice și est-europene continuă să aibă rate ridicate ale accidentelor rutiere mortale, în timp ce țările scandinave sunt considerate un model de siguranță rutieră.

Pentru Grecia , un raport suplimentar al Forumului Internațional al Transporturilor afirmă că se estimează că viteza excesivă a contribuit la 18% din accidentele rutiere mortale , subliniind totodată că o aplicare mai strictă a limitelor de viteză poate reduce semnificativ accidentele.

De fapt, se estimează că o creștere cu 5% a vitezei crește riscul unui accident cu 10% și riscul unui accident mortal cu 20%.

