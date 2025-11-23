Prima pagină » Social » Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public

23 nov. 2025, 17:05, Social
O imagine virală dintr-un tramvai bucureștean Imperio a fost postată pe Facebook, cu un călător care a intrat cu un cărucior de supermarket în tramvaiul 32 din București.

Nu doar că unii bucureșteni fură cărucioarele de cumpărături de la magazine, dar mai nou, pătrund cu ele în tramvaie.

Este posibil să pătrunzi cu astfel de cărucioare în tramvaiele noi, Astra Imperio, pentru că au podelele la nivelul peronului.

Tramvaiele Imperio, dotate cu camere video

S-a întâmplat asta și serile trecute, potrivit unei fotografii postate pe pagina „Esti din Sectorul 5, daca”.

Din păcate, multe vehicule noi cumpărate recent de Primăria Capitalei sunt vandalizate, fie din neglijență, fie voit.

STB transmite însă că tramvaiele, autobuzele și troleibuzele noi sunt dotate cu camere video și se pot îndrepta astfel, cu ajutorul Poliției, împotriva celor care produc distrugeri.

Foto principală: mobilitate.eu

