Ziua de Paște aduce cu sine imagini care par SF în Capitală, ultrasufocată de mașini și de un trafic exasperant în zilele obișnuite. Iată imagini surprinse de reporterii Gândul pe marile bulevarde ale Bucureștiului. Sectorul 6, unul caracterizat în general de spații verzi din abundență, pare aproape idilic.

Duminică, în prima zi de Paște, locuitorii Capitalei au parte de un tablou extrem de rar văzut. Marile bulevarde sunt aproape goale, străzile pustii, într-o liniște totală care ne aduce aminte de tăcerea încremenită care domnea în exterior, în perioada de lockdown din pandemie.

Parcurile, invadate de bucureșteni

Unul dintre cele mai atrăgătoare, duminică, este de departe sectorul 6. Odată cu absența mașinilor, parcurile pur și simplu au explodat. Se remarcă Parcul Drumul Taberei (Moghioroș) și Parcul Liniei, cel mai recent proiect de gen inaugurat în sectorul 6 în vremea mandatului lui Ciprian Ciucu.

Foto/Video: Gândul

Cel mai lung parc din România intră în linie dreaptă. Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat în exclusivitate la Gândul când va fi deschis parcul de 5 kilometri lungime