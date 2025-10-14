În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani și ani, nora ei a găsit inelul. Ireal unde era, de fapt

Acum 21 de ani, o femeie din Canada și-a pierdut verigheta cu diamant. A găsit-o nora ei 13 ani mai târziu.

Mary Grams era foarte pasionată de grădinărit.

Însă, în 2004, și-a pierdut verigheta. Abia 13 ani ani mai târziu, în 2017, nora ei a găsit inelul înfășurat strâns în jurul unui morcov care crescuse în aceeași grădină în care se pierduse, potrivit BBC.

Morcovul crescuse prin inel, strecurându-se perfect prin verigă. Inelul era vizibil de la distanță atunci când a fost descoperit.

Povestea verighetei găsite a fost relatată pe scară largă de către principalele instituții de presă și a devenit un exemplu viral al modului în care uneori obiectele pierdute își găsesc drumul înapoi în cele mai neașteptate moduri.

Femeia, vârstă de 84 de ani în 2017, spune că a fost devastată de pierderea verighetei. A ținut secret această întâmplate față de soțul ei. Doar fiului i-a dezvăluit. A fost nevoită să cumpere un inel mai ieftin pentru a o purta în locul verighetei pierdute.

„Poate că a fost un lucru greșit, dar în cele din urmă, s-a terminat cu bine”.

