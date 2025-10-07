Prima pagină » Social » În ce condiții poți pierde tichetele de masă în 2025, dar și cum pot fi temporar suspendate

În ce condiții poți pierde tichetele de masă în 2025, dar și cum pot fi temporar suspendate

07 oct. 2025, 16:54, Social
În ce condiții poți pierde tichetele de masă în 2025, dar și cum pot fi temporar suspendate

Tichetele de masă au devenit cel mai frecvent beneficiu extrasalarial pentru angajații din România. Majoritatea companiilor private, dar și tot mai multe instituții publice oferă astfel de bonusuri pentru a sprijini costurile zilnice de hrană ale salariaților.

Aceste tichete pe cât de simplu par de gestionat aduc numeroase provocări juridice, iar numai o aplicare greșită poate duce la sancțiuni majore din partea autorităților.

Regulile de acordare ale tichetelor de masă

Conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 40,18 lei, sumă valabilă pentru prima jumătate a anului și prelungită până în septembrie 2025. Angajatorii au dreptul de a stabili o valoare mai mică, însă nu o pot reduce ulterior fără acordul salariaților. Tichetele trebuie acordate în mod egal tuturor angajaților care îndeplinesc aceleași condiții de muncă.

Ele nu fac parte din salariul de bază și nu pot fi folosite pentru a acoperi o parte din acesta. Sunt doar beneficii suplimentare, nu componente ale remunerației principale prevăzute în contractul individual de muncă.

Când poți pierde dreptul la tichetele de masă

Potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele sunt acordate doar pentru zilele efectiv lucrate. Asta înseamnă că un angajat nu va primi tichete pentru:

  • concediu medical;
  • concediu de odihnă sau fără plată;
  • zile libere pentru evenimente familiale;
  • absențe motivate sau nemotivate.

Angajatorul poate suspenda acordarea tichetelor de masă în anumite situații justificate, cum ar fi:

  • întreruperea temporară a activității companiei (șomaj tehnic);
  • suspendarea contractului individual de muncă;
  • absența de la locul de muncă pentru perioade mai lungi.

În aceste cazuri, tichetele nu se pierd definitiv, dar nu se acordă pe durata suspendării, fiind reluate doar după reluarea activității.

Recomandările autorului: 

