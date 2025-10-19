Prima pagină » Social » În ce oraș din România îți poți cumpăra o casă la prețul unei mașini second-hand. Ce dotări are locuința

În ce oraș din România îți poți cumpăra o casă la prețul unei mașini second-hand. Ce dotări are locuința

19 oct. 2025, 22:50, Social
În ce oraș din România îți poți cumpăra o casă la prețul unei mașini second-hand. Ce dotări are locuința

În timp ce prețurile din marile orașe ale României au explodat la locuințe, un proprietar dintr-o localitate din Banat ia prin surprindere piața imobiliară. El își vinde casa pentru doar 7.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

Din pandemie românii au început să se îndrepte către zonele mai liniștite și mai puțin populate ale României, în căutarea unui stil de viață relaxat, aproape de natură.

Un astfel de loc poate fi și Moldova Veche, din județul Caraș-Severin. Situat pe malul Dunării, foarte aproape de granița cu Serbia, zona se remarcă prin peisajul fermecător, cu ape strălucitoare și dealuri verzi, ideale pentru iubitorii de drumeții și de pescuit. Localitatea este, de asemenea, ideală pentru persoanele care își doresc să trăiască la aer curat, într-un mediu liniștit și aproape de natură. Mai mult decât atât, prețurile locuințelor sunt mult mai accesibile comparativ cu marile orașe.

O casă se vinde cu 7.000 de euro

Spre exemplu, un anunț publicat pe un site de imobiliare atrage atenția prin prețul său extrem de avantajos. Un proprietar a scos la vânzare o casă cu două camere, construită în anul 2000, pe un teren de 104 mp, pentru doar 6.999 euro, echivalentul unei vacanțe sau al unei mașini de lux.

Suprafața totală a locuinței este 60 mp și are doar parter, fiind practică și ușor de întreținut. De asemenea, clădirea dispune de centrală pe gaz, apă curentă, cablu TV, electricitate și canalizare, iar accesul se face pe un drum asfaltat.

„Proprietate construită pe teren intravilan, cu suprafața de 104 mp și construcție edificată pe aceasta, cu suprafața de 60 mp, situate in localitatea Moldova Veche, Caraș Severin. Locuința este în regim de înălțime P, construcție nefinalizată”, se arată în anunțul publicat pe site-ul imobiliar.

Recomandările autorului:

Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș”

Cum a reușit un proprietar să vândă o casă, aparent minusculă, pentru suma fabuloasă de 5 milioane de dolari. Detaliul care i-a convins pe cumpărători

Citește și

EXCLUSIV Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
13:02
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
EXCLUSIV Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”
06:00
Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”
CONTROVERSĂ Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei”
22:29
Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei”
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Evz.ro
Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare
ACTUALITATE Ludovic Orban, după ce a fost „șomer” ani la rând, ia apărarea salariilor mari de la stat: „Oamenii trebuie plătiţi. Nu înseamnă să îi plăteşti prost”
21:23
Ludovic Orban, după ce a fost „șomer” ani la rând, ia apărarea salariilor mari de la stat: „Oamenii trebuie plătiţi. Nu înseamnă să îi plăteşti prost”
ACTUALITATE Max Verstappen le pune probleme celor de la McLaren. Cât de aproape e pilotul de titlul mondial în această seară
21:16
Max Verstappen le pune probleme celor de la McLaren. Cât de aproape e pilotul de titlul mondial în această seară
ACTUALITATE Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade
21:09
Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade
ACTUALITATE Comitetul Municipiului București a votat. Cine se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat
20:52
Comitetul Municipiului București a votat. Cine se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat
ULTIMA ORĂ Primarul Capitalei a făcut anunțul. Încep procedurile pentru demolarea „Blocului Groazei”
20:48
Primarul Capitalei a făcut anunțul. Încep procedurile pentru demolarea „Blocului Groazei”
ACTUALITATE Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”
20:24
Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”