În ce oraș din România îți poți cumpăra o casă la prețul unei mașini second-hand. Ce dotări are locuința

În timp ce prețurile din marile orașe ale României au explodat la locuințe, un proprietar dintr-o localitate din Banat ia prin surprindere piața imobiliară. El își vinde casa pentru doar 7.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

Din pandemie românii au început să se îndrepte către zonele mai liniștite și mai puțin populate ale României, în căutarea unui stil de viață relaxat, aproape de natură.

Un astfel de loc poate fi și Moldova Veche, din județul Caraș-Severin. Situat pe malul Dunării, foarte aproape de granița cu Serbia, zona se remarcă prin peisajul fermecător, cu ape strălucitoare și dealuri verzi, ideale pentru iubitorii de drumeții și de pescuit. Localitatea este, de asemenea, ideală pentru persoanele care își doresc să trăiască la aer curat, într-un mediu liniștit și aproape de natură. Mai mult decât atât, prețurile locuințelor sunt mult mai accesibile comparativ cu marile orașe.

O casă se vinde cu 7.000 de euro

Spre exemplu, un anunț publicat pe un site de imobiliare atrage atenția prin prețul său extrem de avantajos. Un proprietar a scos la vânzare o casă cu două camere, construită în anul 2000, pe un teren de 104 mp, pentru doar 6.999 euro, echivalentul unei vacanțe sau al unei mașini de lux.

Suprafața totală a locuinței este 60 mp și are doar parter, fiind practică și ușor de întreținut. De asemenea, clădirea dispune de centrală pe gaz, apă curentă, cablu TV, electricitate și canalizare, iar accesul se face pe un drum asfaltat.

„Proprietate construită pe teren intravilan, cu suprafața de 104 mp și construcție edificată pe aceasta, cu suprafața de 60 mp, situate in localitatea Moldova Veche, Caraș Severin. Locuința este în regim de înălțime P, construcție nefinalizată”, se arată în anunțul publicat pe site-ul imobiliar.

