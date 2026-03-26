Cozonac pufos fără frământare. Paștele poate începe fără stres în bucătărie
Cum recunoști un cozonac expirat / sursă foto: Shutterstock

Paștele aduce cu sine tradiții, dar și agitație: curățenie, cumpărături, planificarea meniului. În tot acest haos, cozonacul de casă rămâne nelipsit. Dacă vrei să te bucuri de aroma lui inconfundabilă fără ore întregi de frământat, există o soluție simplă și eficientă. Această rețetă de cozonac fără frământare garantează un rezultat moale, aerat și delicios, chiar și pentru cei care nu au experiență în bucătărie.

Cu această metodă, timpul economisit îl poți folosi pentru alte preparate tradiționale sau pentru a petrece mai mult timp cu familia, transformând pregătirile de Paște într-o experiență plăcută și fără stres.

Avantajele cozonacului fără frământare

Această rețetă îmbină tradiția cu eficiența: aluatul crește frumos, cozonacul devine rumen și pufos, iar aroma rămâne autentică. Nu mai e nevoie să te temi că aluatul nu va dospi sau că textura va fi densă.

Este perfect pentru începătoarele care nu au experiență cu frământatul tradițional, persoanele ocupate, care vor să petreacă mai puțin timp în bucătărie fără a renunța la preparatele tradiționale sau pasionatele de gătit care vor să încerce o metodă rapidă, fără a compromite textura și aroma.

Care este secretul

Cheia stă în dospirea corectă și activarea glutenului. După ce aluatul este amestecat și omogenizat, lasă-l să se odihnească la temperatura camerei până își dublează volumul. Apoi păstrează-l 12 ore la frigider, pentru ca temperaturile scăzute să ajute la dezvoltarea glutenului, garantând un cozonac aerat și pufos.

Cine vrea să grăbească procesul poate folosi funcția de menținere la cald a cuptorului, la 40°C, pentru a accelera dospirea, recomandă cei de la Raftul Bunicii.

Rețeta completă pentru cozonac fără frământare

Ingrediente:

  • 500 g făină pentru cozonac
  • 300 ml lapte călduț
  • 150 g zahăr
  • 100 ml unt topit
  • 10 g drojdie uscată
  • 3 gălbenușuri de ou
  • 3 albușuri bătute spumă
  • o linguriță coajă de lămâie rasă
  • 40 ml esență de rom
  • 1 linguriță sare
  • 50 g cacao pudră
  • 100 g fructe deshidratate (vișine, stafide, cireșe)
  • 2 linguri zahăr pentru ornare

Mod de preparare

Începe prin a dizolva drojdia uscată în laptele călduț, timp de 5-10 minute. Ia apoi un bol încăpător și amestecă zahărul împreună cu cele 3 gălbenușuri, coaja de lămâie rasă, untul topit și sarea. La această compoziție, incorporează laptele cu drojdia dizolvată și făina cernută. Amestecă bine ingredientele, până când vei obține un aluat omogen.

Acoperă apoi aluatul cu o folie alimentară sau un prosop de bucătărie, iar timp de 1 oră, lasă-l să se odihnească într-un loc călduț până ce compoziția aluatului s-a dublat. Apoi lasă-l la frigider pentru 12 ore, astfel ca glutenul să se dezvolte, garantând astfel un cozonac pufos și aerat.

Pentru cremă bate cele 3 albușuri de ou până când vei obține din ele o spumă delicată, dar fermă. Peste această spumă, adaugă zahărul pudră cu praful de cacao, esența de rom și fructele confiate.

După ce aluatul s-a odihnit îl poți împărții în două părți egale, după care umplutura preparată se toarnă peste. Marginile cozonacului le poți unge cu gălbenuș de ou. Aluatul în rulezi aluatul astfel încât să cuprinzi în interiorul său cât mai bine umplutura.

După ce ai rulat ambele aluaturi, împletește-le ca pe o funie, iar cozonacul obținut pune-l apoi într-o tavă de copt de 12/25/10 cm, tapetată cu hârtie de copt și unsă cu puțin ulei. Pe deasupra, unge cozonacul cu puțin gălbenuș de ou pentru a-i da un aspect mai frumos. Apoi, presară cele 2 linguri de zahăr pentru a obține o textură mai crocantă a acestuia.

Dă tava la cuptor pentru circa 30-40 de minute, la temperatura de 160 grade Celsius. Când cozonacul este frumos rumenit, îl poți scoate din cuptor. Este important să-l lași să se răcească bine înainte de a-l tăia.

Citește și

JUSTIȚIE CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
FLASH NEWS Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
13:29
Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
SPORT Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
13:19
Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
REACȚIE Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
13:01
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
FLASH NEWS O gură de oxigen pentru economie. Se pregătește OUG prin care statul poate interveni pentru salvarea activelor strategice
12:44
O gură de oxigen pentru economie. Se pregătește OUG prin care statul poate interveni pentru salvarea activelor strategice
SPORT Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru Turcia – România. Vedeta Rapidului, trimisă în tribune
12:40
Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru Turcia – România. Vedeta Rapidului, trimisă în tribune
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe
SPORT Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
13:05
Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
SPORT Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00
12:55
Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”
12:35
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”
FLASH NEWS BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”
12:27
BNR avertizează: Reducerea taxelor la carburanți „aruncă benzină pe deficitul bugetar”
EMISIUNI Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță
12:27
Alexandru Goran, invitat în episodul 95 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. Despre rally raid, curaj și anduranță

