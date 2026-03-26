Cozonac pufos fără frământare. Paștele poate începe fără stres în bucătărie

Paștele aduce cu sine tradiții, dar și agitație: curățenie, cumpărături, planificarea meniului. În tot acest haos, cozonacul de casă rămâne nelipsit. Dacă vrei să te bucuri de aroma lui inconfundabilă fără ore întregi de frământat, există o soluție simplă și eficientă. Această rețetă de cozonac fără frământare garantează un rezultat moale, aerat și delicios, chiar și pentru cei care nu au experiență în bucătărie.

Cu această metodă, timpul economisit îl poți folosi pentru alte preparate tradiționale sau pentru a petrece mai mult timp cu familia, transformând pregătirile de Paște într-o experiență plăcută și fără stres.

Avantajele cozonacului fără frământare

Această rețetă îmbină tradiția cu eficiența: aluatul crește frumos, cozonacul devine rumen și pufos, iar aroma rămâne autentică. Nu mai e nevoie să te temi că aluatul nu va dospi sau că textura va fi densă.

Este perfect pentru începătoarele care nu au experiență cu frământatul tradițional, persoanele ocupate, care vor să petreacă mai puțin timp în bucătărie fără a renunța la preparatele tradiționale sau pasionatele de gătit care vor să încerce o metodă rapidă, fără a compromite textura și aroma.

Care este secretul

Cheia stă în dospirea corectă și activarea glutenului. După ce aluatul este amestecat și omogenizat, lasă-l să se odihnească la temperatura camerei până își dublează volumul. Apoi păstrează-l 12 ore la frigider, pentru ca temperaturile scăzute să ajute la dezvoltarea glutenului, garantând un cozonac aerat și pufos.

Cine vrea să grăbească procesul poate folosi funcția de menținere la cald a cuptorului, la 40°C, pentru a accelera dospirea, recomandă cei de la Raftul Bunicii.

Rețeta completă pentru cozonac fără frământare

Ingrediente:

500 g făină pentru cozonac

300 ml lapte călduț

150 g zahăr

100 ml unt topit

10 g drojdie uscată

3 gălbenușuri de ou

3 albușuri bătute spumă

o linguriță coajă de lămâie rasă

40 ml esență de rom

1 linguriță sare

50 g cacao pudră

100 g fructe deshidratate (vișine, stafide, cireșe)

2 linguri zahăr pentru ornare

Mod de preparare

Începe prin a dizolva drojdia uscată în laptele călduț, timp de 5-10 minute. Ia apoi un bol încăpător și amestecă zahărul împreună cu cele 3 gălbenușuri, coaja de lămâie rasă, untul topit și sarea. La această compoziție, incorporează laptele cu drojdia dizolvată și făina cernută. Amestecă bine ingredientele, până când vei obține un aluat omogen.

Acoperă apoi aluatul cu o folie alimentară sau un prosop de bucătărie, iar timp de 1 oră, lasă-l să se odihnească într-un loc călduț până ce compoziția aluatului s-a dublat. Apoi lasă-l la frigider pentru 12 ore, astfel ca glutenul să se dezvolte, garantând astfel un cozonac pufos și aerat.

Pentru cremă bate cele 3 albușuri de ou până când vei obține din ele o spumă delicată, dar fermă. Peste această spumă, adaugă zahărul pudră cu praful de cacao, esența de rom și fructele confiate.

După ce aluatul s-a odihnit îl poți împărții în două părți egale, după care umplutura preparată se toarnă peste. Marginile cozonacului le poți unge cu gălbenuș de ou. Aluatul în rulezi aluatul astfel încât să cuprinzi în interiorul său cât mai bine umplutura.

După ce ai rulat ambele aluaturi, împletește-le ca pe o funie, iar cozonacul obținut pune-l apoi într-o tavă de copt de 12/25/10 cm, tapetată cu hârtie de copt și unsă cu puțin ulei. Pe deasupra, unge cozonacul cu puțin gălbenuș de ou pentru a-i da un aspect mai frumos. Apoi, presară cele 2 linguri de zahăr pentru a obține o textură mai crocantă a acestuia.

Dă tava la cuptor pentru circa 30-40 de minute, la temperatura de 160 grade Celsius. Când cozonacul este frumos rumenit, îl poți scoate din cuptor. Este important să-l lași să se răcească bine înainte de a-l tăia.