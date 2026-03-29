Ingredientul obișnuit care face friptura să fie mai aurie și mai gustoasă

Sursă foto: Shutterstock

Se pare că majoritatea oamenilor folosesc ingredientul greșit atunci când gătesc o friptură, ceea ce o poate împiedica să se rumenească corect sau chiar o poate arde în tigaie.

Mulți oameni fac greșeala de a găti o friptură în ulei de măsline , ceea ce poate părea convenabil, dar nu poate rumeni carnea eficient. Uleiul de măsline are un punct de afumare scăzut și se va descompune la foc mare, lăsând friptura cu un exterior amar și carbonizat și umplând bucătăria cu un miros neplăcut și persistent de fum, relatează Express.

În schimb, bucătarul Billy Parisi recomandă cu căldură să gătești o friptură într-un ulei cu un punct de fum ridicat, care poate rezista la căldură.

Bucătarul Billy a spus: „Pentru a obține acea rumenire aurie și caramelizată, folosesc un ulei cu punct de afumare ridicat, cum ar fi uleiul de avocado, canola sau vegetal.”

Uleiurile de avocado, canola sau vegetale rămân stabile atunci când se gătește o friptură la foc mare, permițând pielii să formeze o crustă crocantă și aurie, fără riscul de carbonizare.

Folosirea unui ulei mai bun este cea mai ușoară modalitate de a prăji o friptură și de a te asigura că rămâne cât mai aromată posibil, astfel încât să nu-ți irosești banii arzând-o accidental.

Cum prepari friptura perfectă

Pentru început, condimentați ambele părți ale fripturii cu sare și piper. Apoi, puneți o tigaie la foc mare până când începe să scoată fum.

Așezați cu grijă friptura în tigaie. Reduceți focul la mediu și lăsați friptura nemișcată timp de aproximativ un minut și 30 de secunde.

Mișcați ușor friptura cu mișcări circulare în jurul tigaiei timp de încă un minut și 30 de secunde. Aceasta este substanța fondantă (bucățile maronii dintr-o tigaie) care se lipesc de carne și îi sporesc aroma.

Întoarceți friptura și reduceți focul la mic-mediu. Adăugați șalota, usturoiul, cimbrul și untul în tigaie.

