Învierea Domnului, sărbătoarea vieţii. Părintele Cazacu: „Se rup legăturile morții și se vestește că Evanghelia biruiește toată rânduiala iadului”

Oana Zvobodă

Învierea Domnului Iisus Hristos este momentul în care moartea este biruită, iar speranța vieții veșnice se revarsă peste lume. În zilele noastre, sâmbătă seară sau spre miezul nopții mergem la Slujba Învierii pentru a lua lumină, îmbrăcați cu cele mai bune haine și cu câte o lumânare în mână. După ce preotul dă vestea că Iisus a înviat din morți, el împarte lumina pe care o luăm acasă.

Vezi galeria foto
4 poze

Praznicul Învierii este sărbătoarea vieții, a vieţii după moartea cu trupul, a vieţii după învierea din moartea păcatului mărturisit şi iertat.

„Peste 3 zile, Hristos coboară la iad. Acolo rupe legăturile morții și le vestește tuturor că Evanghelia biruiește toată rânduială iadului și Mântuitorul înviază din morți. Sâmbătă spre duminică ne revedem la sfânta Biserică, la miezul nopții, cântând împreună «Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le».

Luăm lumina sfântă și mergem cu ea acasă. Îi binecuvântăm și îi îmbrățișăm pe cei dragi din familia noastră. Ne bucurăm după o perioadă lungă de post, ne bucurăm de cei dragi, de familiile noastre, de românii care vin din diaspora. Nu mai judecăm pe nimeni, îi iertăm.

Ne punem haina cea mai frumoasă, ne înnoim, ne-am înnoit cămașa sufletului pentru că am postit, ne-am spovedit și ne-am împărtășit. Și suntem într-o armonie. Aducem această armonie și îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că El coboară din ceruri către pământ și se reechilibrează toate aceste planuri”, a precizat, pentru Gândul, părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin din București.

Mănăstirea Cașin din București

„Hristos a înviat!”

Învierea Domnului rămâne minunea minunilor. Părintele Cazacu a povestit cum au primit oamenii vestea cea mare. La miezul nopții, pe când străjerii păzeau mormântul, pământul s-a cutremurat și un înger s-a pogorât și a răsturnat piatra de pe mormânt. Femeile mironosițe au mers la mormânt și au văzut miracolul.

„Femeile mironosițe mergeau către mormânt, conform rânduielii, să tămâieze, și s-au întâlnit cu un înger care le-a spus: de ce îl căutați pe cel viu printre cei morți? Hristos a înviat! Nu este aici. Amintiți-vă ce v-a spus când încă era cu voi și atunci, alergând la mormânt, au văzut că giulgiurile erau date într-o parte, mormântul era gol, o piatră foarte mare care bloca intrarea era dată de-o parte, iar îngerul cel strălucitor le-a vestit femeilor Învierea.

Iată că Mântuitorul se arată femeilor mironosițe pentru că femeia, în biserica noastră, are această dragoste specială pentru toate cele sfinte. Mama creștină, bunica creștină și iată primele vestitoare ale Învierii. După aceea sunt anunțați ucenicii.

Știm episodul în care o parte din ei au crezut, o parte nu au crezut. Toma nu era cu ei și știm că prima duminică de după este dedicată Apostolului Toma, în care Mântuitorul apare și spune – Vino, pune degetul tău în palma mea, în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios”, a povestit părintele paroh.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la putere și ar putea așeza Ungaria pe un traseu mai pro-european
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Ilie Bolojan vs. administrația locală. Motivele din spatele planurilor de debarcare a premierului: “De aici vine toată această dorință de schimbare”
Mediafax
Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite celor dragi
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
MESAJE de PAȘTE 2026. Urări speciale pentru cei mai dragi oameni din viața ta
TRANSPORT Cel mai vechi drum din România. Fosta „Autostradă a Antichității” este tranzitată neîncetat de peste 1.500 de ani
06:45
Cel mai vechi drum din România. Fosta „Autostradă a Antichității” este tranzitată neîncetat de peste 1.500 de ani
INEDIT Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă
06:00
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă
EVENIMENT Un american, „Lucifer”, a înjunghiat trei bătrâni cu o macetă în stația de metrou Grand Central din New York. Poliția l-a executat pe peron
22:52
Un american, „Lucifer”, a înjunghiat trei bătrâni cu o macetă în stația de metrou Grand Central din New York. Poliția l-a executat pe peron
FLASH NEWS Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile
22:48
Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile
VIDEO Călin Georgescu, mesaj adresat românilor în noaptea de Înviere. Ce transmite celor aflați în diaspora
22:12
Călin Georgescu, mesaj adresat românilor în noaptea de Înviere. Ce transmite celor aflați în diaspora
RĂZBOI Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului din Iran
21:44
Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului din Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe