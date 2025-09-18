Prima pagină » Social » Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii

18 sept. 2025, 13:09, Social
Se schimbă legea pentru asociațiile de bloc. Regulă nouă privind banii din fondul de reparații.

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune modificarea Legii asociațiilor de bloc.

Astfel, banii obținuți de asociații din chirii sau publicitate vor putea fi folosiți și pentru facturi, nu doar pentru reparații, scrie capital.ro.

Măsura are rolul de a preveni situațiile în care imobilele riscă debranșarea de la utilități.

Cum se modifică, de fapt, Legea 196/2018. Ce înseamnă pentru asociațiile de proprietari

Actualmente, Legea 196/2018 stabilește că banii proveniți din închirierea spațiilor comune, din reclame sau din dobânzi bancare intră exclusiv în fondul de reparații.

De acolo nu se pot achita cheltuieli curente, însemnând că pentru plata utilităților se folosește doar fondul de rulment, alimentat de contribuțiile proprietarilor.

Proiectul de lege aflat în dezbaterea senatorilor ar permite o mai mare flexibilitate în acest sens.

Când fondul de rulment nu ar avea suficiente resurse, adunarea generală a proprietarilor va putea decide redirecționarea banilor din fondul de reparații sau din alte fonduri speciale către plata facturilor curente.

Mecanismul va funcționa doar pe baza unei hotărâri adoptate punctual pentru fiecare situație, menționează sursa citată.

Ce prevede propunerea, mai exact

„Rațiunea introducerii unei obligativități de constituire a acestor fonduri rezidă în dorința legiuitorului de a proteja proprietarii din condominii care își achită la timp contribuțiile care le revin la acoperirea cheltuielilor curente ale asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor constituite de asociația de proprietari, în raport cu membrii care înregistrează restanțe la plata acestor contribuții, evitând astfel eventuale măsuri sancționatorii, precum debranșarea întregului condominiu de la serviciile de utilități publice sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva asociației ori instituirea unor măsuri asigurătorii.

Prin această prevedere, care introduce o normă aplicabilă în cazuri in extremis, permitem o gestiune mai eficientă a cash-flow-ului asociației de proprietari, în lipsa căreia asociația se poate regăsi în situația de a dispune de fonduri în cont, dar pe care nu le poate utiliza, lucru care va duce la blocaje sau întârzieri privind plățile către furnizorii de utilități publice, creându-se situații neplăcute și pentru acești operatori, care vor fi nevoiți să recurgă la măsuri cronofage și bugetofage pentru recuperarea datoriilor”, arată inițiatorii propunerii.

Sursa foto: Gencraft AI

